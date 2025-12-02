realme GT 8 Pro, con cámara RICOH GR y chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, llega a España desde 999 euros

Realme ha lanzado este martes en el mercado español GT 8 Pro, el 'smartphone' insignia con el que pretende redefinir el estándar de los teléfono móviles de gama alta, ofreciendo rendimiento, el sistema de cámara RICOH GR, experiencias inteligentes impulsadas por IA y un diseño icónico.

realme GT 8 Pro está disponible en España desde este martes, donde los usuarios podrán encontrar un 'smartphone' impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y con dos versiones en función de la configuración de memoria: de 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento, por 1.099 euros, y de 12GB+256GB, por 999 euros.

Este lanzamiento se acompaña de una oferta que estará disponible hasta el 6 de enero de 2026 y que incluye un descuento de 100 euros en ambas versiones, un cargador de 120W y un módulo de cámaras intercambiable.

Realme ha mostrado, además, realme GT 8 Pro Dream Edition (a partir de 1.199 euros), una edición especial creada junto al equipo Aston Martin Aramco F1, en color Aston Martin Racing Green y con detalles y contenidos que buscan "evocar la adrenalina y la sofisticación del automovilismo", como un emblema plateado central de Aston Martin, el l fondo de pantalla dinámico AMR25 y una interfaz temática exclusiva de Fórmula 1.

FOTOGRAFÍA CALLEJERA

En el evento de presentación en China, celebrado en octubre, realme ya destacó la colaboración estratégica de cuatro años con RICOH GR. El resultado es el sistema de cámara RICOH GR, que convierte al 'smartphone' en el "mejor dispositivo para fotografía callejera", con longitudes focales clásicas de 28 mm y 40 mm que replican la perspectiva del ojo humano, como ha destacado la compañía.

El modo 'Snap Focus' con el algoritmo Super QPD Snap permite disparos instantáneos, mientras que las cinco tonalidades clásicas de película RICOH GR (Standard, Positive, Negative, Monotone y High-Contrast Black & White) aportan una estética analógica al estilo GR. Con ellos, se busca que los usuarios tengan la sensación de llevar una cámara RICOH GR mientras capturan cada momento con precisión y creatividad.

Aparte, GT 8 Pro destaca por su teleobjetivo Ultra Clarity de 200MP. Equipado con un sensor insignia de 1/1,56", ofrece imágenes nítidas incluso con zoom sin pérdidas de hasta 12 aumentos. En retratos, la distancia focal golden 3x crea una profundidad natural, mientras que los algoritmos avanzados garantizan un detalle real de 200 MP.

La cámara ultra gran angular mejorada de 50MP, con un campo de visión de 116° y apertura F2.0, facilita la captura de fotos grupales o paisajes urbanos. Las capacidades de vídeo incluyen grabación Dolby Vision 4K a 120 fps, resolución ultraalta 8K a 30 fps y formato Log 10 bits en 4K a 120 fps, dirigido tanto a usuarios casuales como profesionales.

POTENCIA INSIGNIA

El 'chipset' Snapdragon 8 Elite Gen 5 funciona en conjunto con el 'chip' Hyper Vision+ AI, que permite el renderizado en paralelo con la GPU, aumentando la resolución de imagen hasta cuatro veces y alcanzando una frecuencia de actualización de 144Hz para una experiencia de juego fluida.

Para los jugadores, la tecnología 'AI Gaming Super Frame', desarrollada por realme, ofrece FPS máximos ilimitados en los principales juegos de alta carga, manteniendo 144Hz en MLBB y 120Hz en BGMI incluso a temperaturas extremas de 35°C. También destaca en un escenario exclusivo de doble carga intensiva, ejecutando PUBG en primer plano y Genshin Impact en segundo plano simultáneamente, manteniendo velocidades de fotogramas estables y fluidas durante una hora completa.

La batería Titan de 7.000 mAh, compatible con carga ultrarrápida de 120W y carga inalámbrica de 50W, y la experiencia audiovisual se eleva con la pantalla HyperGlow 2K a 144Hz, que alcanza un brillo máximo de 7.000 nits para una visibilidad perfecta incluso bajo la luz solar directa, e incorpora altvoces 'Symmetric Master Acoustic', el motor Ultra Haptic y el sistema de refrigeración 7K Ultimate VC.

FUNCIONES DE IA

Este 'smartphone' funciona con el sistema realme UI 7.0, basado en Android 16, que ofrece una interfaz fluida y personalizable, y funciones de IA, como 'AI Notify Brief', que resume automáticamente notificaciones, horarios y tareas en informes matutinos y vespertinos, mientras que 'AI Framing Master' compone fotografías estéticas con orientación textual de encuadre.

En multitarea, permite hasta doce 'apps', posibilitando ejecutar en segundo plano dos aplicaciones de alta carga simultáneamente. Otras funciones destacadas de IA incluyen 'AI Gaming Coach', 'AI Smart Reply' y 'AI Highlight' para grabar automáticamente las victorias en juegos, mejorando tanto la productividad como el entretenimiento.

DISEÑO DISTINTIVO

A nivel de diseño, GT 8 Pro introduce el primer módulo de cámara intercambiable, una característica que permite retirar y reemplazar los módulos de cámara con diferentes estilos (redondo, cuadrado, temática robótica).

Puede encontrarse, además, en los colores Diary White (blanco) y Urban Blue (azul oscuro), con un diseño de esquinas redondeadas y un marco metálico mate. La versión Urban Blue, además, incorpora un sustrato reciclado y cuero teñido con pigmentos naturales.