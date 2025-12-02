Podemos y Sumar tachan al emérito de "apologeta del franquismo" y proclaman que su actitud erosiona a la monarquía

Sumar y Podemos han cargado contra el rey emérito, Juan Carlos I, tras la publicación de un vídeo en el que reclama apoyo para su hijo y actual monarca, Felipe VI, al tildarle de "presunto corrupto", "apologeta del franquismo" y ser una persona carente de dignidad. No obstante, creen que su declaración lastra la imagen de la monarquía y acerca el horizonte republicano.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha ironizado que está "muy agradecido" al emérito por este vídeo porque así más gente puede darse cuenta que la monarquía "es la heredera política" del franquismo y es la institución que Francisco Franco elige "para dar continuidad a las estructuras de poder que se sostenían durante la dictadura".

"Creo que cuanto más hable, menos apoyo va a tener su hijo y mejor para los objetivos republicanos que tenemos muchas de nosotras, mejor para las libertades y mejor para los derechos de este país", ha exclamado en rueda de prensa.

El coportavoz de los 'Comunes' y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha criticado el vídeo de Juan Carlos I pidiendo apoyo al actual Rey Felipe VI que, a su juicio, deja en evidencia que su figura es un "lastre" para la institución monárquica.

Es más, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actué y le retire "todos los honores" que ostenta actualmente Juan Carlos I, dado que es un "apologeta del franquismo" y un presunto corrupto y defraudador fiscal, que no ha sido investigado por la "inviolabilidad" que le otorga la Constitución.

"El pueblo no merece esa indignidad ni la sombra permanente de este señor sobre sus instituciones", ha zanjado Pisarello en rueda de prensa.

IU: "QUE DEJE DE DAR LECCIONES"

El diputado de IU adscrito al grupo Sumar, Nahuel González, ha afirmado que el emérito tiene un "desgaste ya de un nivel inconcebible" y que cada declaración que realiza hace "daño a su imagen y a la de la corona", que a su juicio está "completamente desgastada" por el propio Juan Carlos I.

"Yo creo que se debería dejar de dar consejos, debería dar transparencia a su gestión y a lo que él llama errores que, para nosotros, son gravísimos casos de presunta corrupción y dejarse de dar lecciones al pueblo español, que lo último que quiere es tener a un rey emérito constantemente en escándalos públicos con dinero opaco y con gestiones completamente oscuras".

COMPROMÍS, TIENE UNA ACTITUD "CORRUPTA Y CONTRARIA A LA DIGNIDAD

De su lado, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, se ha preguntado por qué el emérito tiene el valor "todavía" de "verse con legitimidad" de pedir apoyo para su hijo y expresar su opinión a través de un vídeo, sobre todo después de haber tenido una actitud "corrupta" durante años contraria a la dignidad que debería tener un cargo como el suyo.