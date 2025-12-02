Israel mata a un palestino tras un apuñalamiento que deja dos militares heridos en Cisjordania

El Ejército de Israel ha matado a tiros este martes a un palestino tras un apuñalamiento que ha dejado dos militares heridos cerca del asentamiento de Ateret, situado cerca de la ciudad cisjordana de Ramala, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que los paramédicos han atendido a dos personas cerca de Ateret, tras lo que el Ejército ha confirmado que ambos son militares.

Así, el Ejército ha afirmado que los soldados se trasladaron a la zona tras unas informaciones sobre "la presencia de un sospechoso cerca del asentamiento de Ateret". "Mientras cacheaban al sospechoso, empezó a apuñalar a las fuerzas, que respondieron abriendo fuego y matándolo", ha zanjado.

Tras ello, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido el ataque y ha manifestado que "es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y un mensaje claro de que sus intentos para quebrar la voluntad del pueblo a través de operaciones militares, asesinatos, arrestos y ejecuciones sumarias no funcionarán".

El grupo palestino ha indicado que el "heroico mártir" es Muhamad Raslan Amar y ha señalado que "su sangre pura, igual que la de los que le precedieron en el martirio, será el combustible de la resistencia". "Nuestro pueblo seguirá leal a los sacrificios de sus hijos que defendieron su patria y su dignidad, enfrentándose por todas las vías a la ocupación", ha subrayado.

Por ello, ha incidido en que las "operaciones de la resistencia" demuestran "el fracaso de la ocupación a la hora de imponer ecuaciones de seguridad y disuasión" y ha reclamado a la población de Cisjordania que incremente su "resistencia en todas las formas hasta que el pueblo logre su derecho a la libertad, la autodeterminación y el establecimiento del Estado palestino con Jerusalén como capital".

El suceso ha tenido lugar horas después de que las tropas israelíes mataran a un "terrorista" que había herido a uno de sus militares al intentar embestirlo con el vehículo que conducía cerca de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, tras lo que el atacante habría huido, propiciando una operación de búsqueda por parte de las autoridades israelíes.

"Tras el ataque perpetrado (...) las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una operación conjunta de inteligencia para perseguir al terrorista", han afirmado, antes de reseñar que el sospechoso, un adolescente de 17 años, fue localizado en Hebrón y tiroteado cuando "intentaba escapar".

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.