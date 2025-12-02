El principal candidato opositor a las elecciones acusa al presidente depuesto de perpetrar un autogolpe

El principal candidato opositor a las elecciones presidenciales celebradas en Guinea Bissau, Fernando Dias da Costa, ha acusado este martes al presidente derrocado del país, Umaro Sissoco Embaló, de perpetrar un autogolpe de Estado y "socavar la voluntad popular" expresada en las urnas.

Así, ha asegurado que se encuentra "sano y salvo" y ha reiterado que tanto Embaló --que abandonó el país tras la asonada militar-- como su círculo cercano "no lograrán su propósito", según declaraciones recogidas por el diario 'O Democrata'.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a las Fuerzas Armadas del país para que faciliten una "conclusión del proceso electoral sin interferencia" y ha denunciado estar sufriendo actos de "persecución" e "intimidación", al tiempo que ha acusado a los militares de disparar contra su residencia y contra el inmueble que sirvió de sede para su campaña electoral.

Además, ha denunciado agresiones contra varias personas que se encontraban en el domicilio de una de sus familiares y ha exigido la liberación del influyente opositor Domingos Simoes Pereira para "restablecer el clima de tranquilidad en cumplimiento de las normas electorales hacia una paz duradera".

Sobre las informaciones que apuntan a que la Comisión Nacional Electoral (CNE) del país no contó con las condiciones técnicas necesarias para publicar los resultados, ha aseverado que "todos los candidatos cuentan con las actas", por lo que "solo falta la recopilación interna de datos".

"Estas actas", ha asegurado, "reflejan que ganó las elecciones", así que no aceptará "resultados discrepantes". Por ello, ha pedido a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) que se mantenga "firme y no vacile" a la hora de "defender la legalidad democrática".

LA FAMILIA DE PEREIRA EXIGE SU LIBERACIÓN

Por su parte, la familia de Simoes Pereira ha alertado de que su estado de salud "se ha agravado significativamente" durante las últimas 24 horas y a medida que permanece encarcelado. Los familiares denuncian que el "cambio de los guardias penitenciarios" ha provocado una "falta total de acceso a alimentos", con "graves consecuencias para su salud física y mental".

"Los hechos descritos constituyen una clara violación de los Derechos Humanos, así como del derecho a la libertad y a la seguridad personales y a la protección contra la detención arbitraria", han señalado en un comunicado.

El opositor fue detenido el 26 de noviembre por efectivos de la junta militar en un operativo "caracterizado por una fuerte presencia militar", han sostenido, al tiempo que han denunciado que "inicialmente fue llevado a un lugar desconocido".

"Se encuentra privado de libertad, sin poder recibir visitas familiares ni consultar a un abogado. Se encuentra encarcelado en condiciones inhumanas que violan directamente su integridad física, intelectual y moral", han advertido, no sin antes apuntar a la junta y a Embaló como "responsables" de estos actos "y de sus consecuencia".