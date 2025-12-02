El Papa aboga por priorizar el diálogo o sanciones en Venezuela frente a las amenazas de "invasión" de Trump

Durante su regreso de Líbano a Roma, el Papa León XIV expresó ante la prensa su preocupación por la posibilidad de que las crecientes diferencias diplomáticas entre Caracas y Washington deriven en una operación militar extranjera. Según informó el medio, el jefe de la Iglesia Católica subrayó que el impacto de cualquier acción de este tipo recaería directamente en la población civil, por lo que la Iglesia prioriza la protección de los venezolanos frente a las consecuencias humanitarias que podría ocasionar una escalada en la tensión internacional.

De acuerdo con la publicación, León XIV abordó la situación después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó sus advertencias sobre una posible intervención armada en Venezuela. El Papa indicó que sostiene comunicación permanente con la Conferencia Episcopal y la nunciatura apostólica, coordinando esfuerzos para buscar soluciones que contribuyan a mejorar las condiciones sociales y reducir la gravedad de la crisis en el país sudamericano. “Quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, afirmó el Pontífice, citado por el medio, reiterando que el foco de cualquier intervención internacional debe estar en el bienestar de los ciudadanos antes que en las disputas gubernamentales.

El medio detalló que, para el Vaticano, las vías diplomáticas y el empleo de sanciones económicas resultan preferibles frente al uso de la fuerza militar. León XIV ponderó la importancia de actuar mediante negociaciones y métodos pacíficos: “No sé más. De nuevo creo que es mejor buscar maneras de diálogo, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, manifestó el Papa según el reporte. El líder religioso remarcó que su información sobre el contexto se basa en lo publicado por los medios, pero insistió en advertir sobre el riesgo latente de operaciones internacionales directas en territorio venezolano.

El medio consignó que el llamado del Papa se produjo después de que la Casa Blanca anunciara nuevas medidas restrictivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, aumentando la tensión entre ambos países. Las declaraciones de León XIV hicieron hincapié en la necesidad de que todos los actores internacionales actúen con responsabilidad y que el énfasis recaiga en promover caminos pacíficos para contener la situación. El Vaticano, según relató el medio, mantuvo como eje fundamental la búsqueda de alternativas políticas y diplomáticas para eludir escenarios de confrontación.

La cobertura periodística precisó que, para León XIV, la aplicación de presiones económicas solo aparece como una opción más dentro del conjunto de mecanismos de negociación, sin que esto represente un respaldo incondicional a esas medidas. El Papa aclaró que la prioridad del Vaticano se dirige a garantizar la estabilidad social y la protección de la población venezolana, colocando los intereses humanitarios por encima de cualquier cálculo político o económico.

Tal como detalló la fuente, el Sumo Pontífice reconoció el historial de contactos previos entre las administraciones de Trump y Maduro, aunque advirtió sobre la posibilidad real de que la crisis diplomática concluya en la implementación de un operativo militar externo. La postura reiterada de León XIV apunta a fortalecer el diálogo multilateral y las soluciones políticas como las principales herramientas para disipar la crisis y prevenir un descenso hacia un conflicto de mayores dimensiones.

El medio agregó que la preocupación social guía el trabajo del Vaticano en la coyuntura actual, orientándolo a favorecer desenlaces que atiendan a la comunidad venezolana. El Papa León XIV mencionó que la Iglesia está comprometida tanto con la asistencia a los afectados como con la promoción de entendimientos diplomáticos que puedan abrir vías al consenso y la cooperación internacional en favor de Venezuela. Según se consignó, el mensaje central emitido por León XIV busca subrayar los riesgos inherentes al uso de la fuerza armada y reivindica la importancia de preservar la paz mediante mecanismos no violentos y la intervención activa de todos los actores multilaterales.