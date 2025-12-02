'Decathlon' y Down España unen fuerzas para impulsar el empleo inclusivo

'Decathlon' y Down España han firmado un convenio de colaboración para impulsar el empleo inclusivo y con el que ambas organizaciones refuerzan un compromiso que mantienen desde hace más de una década para promover la incorporación laboral de personas con síndrome de Down en tiendas, centros logísticos y oficinas de la compañía en todo el país.

Además, según informó 'Decathlon' en nota de prensa, con la firma del convenio se establece un marco estratégico y operativo que permitirá ampliar esta colaboración a localidades donde aún no estaba presente.

"Este convenio se convierte en el punto de unión entre el compromiso social de 'Decathlon' y la experiencia especializada de Down España y sus entidades federadas, permitiendo que 'Decathlon' cuente con el conocimiento y el acompañamiento continuo necesarios para garantizar un buen proceso de inclusión y la creación de entornos laborales más diversos y enriquecedores", señaló la compañía de equipamiento deportivo.

Todo esto es posible gracias al programa de Down España 'Empleo con Apoyo', el cual incorpora la figura del preparador laboral, que se encargará de acompañar a los candidatos y candidatas durante su integración en el puesto, así como ayudarle en la relación con el equipo.

Además, esta figura también ofrecerá apoyo específico para aprender las tareas y funciones del puesto, alcanzar un rendimiento óptimo y desarrollar habilidades sociolaborales esenciales, como la puntualidad, el respeto a los horarios y la interacción con el equipo, en línea con los valores de inclusión y trabajo en equipo que caracterizan a 'Decathlon'.

"Este acuerdo supone un paso más hacia la normalización del empleo de las personas con síndrome de Down en entornos laborales ordinarios, que además son muy dinámicos y con gran potencial para personas con discapacidad cognitiva, como son los del comercio y la atención al cliente. Valoramos muy positivamente que una empresa líder como Decathlon siga apostando por la inclusión, no sólo como un principio, sino como una práctica sostenible y beneficiosa que nos hace construir un mundo mejor", asegura Agustín Matía, director gerente de Down España.

Por su parte, para Borja Sánchez, CEO de 'Decathlon España', "seguir avanzando en la inclusión laboral junto a Down España" es algo de lo que se sienten "profundamente orgullosos". "Sabemos que la diversidad enriquece nuestros equipos y fortalece nuestra cultura de empresa, y gracias a esta colaboración podemos garantizar procesos de integración con el máximo respaldo profesional, reafirmando nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades", subraya.