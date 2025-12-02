'Cónclave', 'Arco' o 'Hollywoodgate', entre los 18 títulos que optan al Goya a Mejor Película Europea 2026

Películas como 'Cónclave', 'Arco' o 'Hollywoodgate' están entre las 18 historias que han sido presentadas por las academias y los comités de selección de sus respectivos países para competir por ser nominadas al Goya a la Mejor Película Europea en la 40 edición de estos premios, que se celebrarán en Barcelona el 28 de febrero.

Así, Alemania ha escogido 'Hollywoodgate', dirigida por Ibrahim Nash'at, y 'Septiembre 5', realizada por Tim Fehlbaum; Bélgica ha presentado 'Recién nacidas' (Jeunes mères), dirigida por Jean-Pierre y Luc Dardenne; Croacia optará a la nominación con la película 'Fiume o morte!', filmada por Igor Bezinovic; Dinamarca, con 'La chica de la aguja' (The Girl with the Needle), largometraje firmado por Magnus von Horn; y Francia competirá con dos películas: 'Arco', con dirección de Ugo Bienvenu, y 'Un simple accidente', dirigida por Jafar Panahi.

Islandia está representada por 'El amor que permanece' (The Love that Remains), realizada por Hlynur Pálmason, y por 'The Mountain' (Fjalli), firmada por Ásthildur Kjartansdóttir; Italia ha enviado 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', largometraje dirigido por Margherita Ferri, y 'Napoli - New York', con dirección de Gabriele Salvatores; mientras que 'Poison', realizada por Désirée Nosbusch, y 'Un barco en el jardín' (Slocum et moi), firmada por Jean-François Laguionie, representan a Luxemburgo.

Las opciones se completan con la noruega 'Valor sentimental', dirigida por Joachim Trier; los largometrajes portugueses 'La risa y la navaja' (O riso e a faca), realizado por Pedro Pinho, y 'On Falling', firmada por Laura Carreira; 'Cónclave', película dirigida por Edward Berger, representará a Reino Unido; y 'Turno de guardia' (Late Shift), realizada por Petra Volpe, será la representante de Suiza.

Desde el 19 de diciembre y hasta el 7 de enero podrán verse los 18 títulos en la sede de la Academia de Cine, en sesiones dobles de 16:00 y 19:00 horas.