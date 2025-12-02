Agencias

Alemania entrega al TPI al libio Jaled el Hishri, buscado por por crímenes de guerra y contra la Humanidad

Guardar

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha anunciado este lunes la entrega por parte de Alemania del presunto criminal de guerra libio Jaled Mohamed Ali El Hishri, a quien la corte ha vinculado con crímenes de lesa Humanidad y de guerra, incluyendo asesinato, tortura, violación y violencia sexual, como responsable de una cárcel libia.

"El Hishri es sospechoso de haber sido uno de los más altos funcionarios de la prisión de Mitiga, donde miles de personas permanecieron detenidas durante largos períodos", ha indicado el propio TPI en un comunicado.

En él, el Tribunal ha especificado las alegaciones contra el detenido, buscado por, presuntamente, "haber cometido directamente, ordenado o supervisado crímenes de lesa Humanidad y de guerra, incluidos asesinatos, torturas, violaciones y violencia sexual". El Hisri habría cometido estos delitos "en Libia, entre febrero de 2015 y principios de 2020", según ha precisado la corte.

El próximo paso será una audiencia, todavía por programar, en la que el Tribunal confirme su identidad e idioma así como que "haya sido informado de los crímenes que se le imputan y de sus derechos", según indica el comunicado.

La entrega se ha producido tras su detención el 16 de julio de 2025 por las autoridades de Alemania, en virtud de una orden emitida por el TPI apenas seis días antes, cuando la Sala Primera de Cuestiones Preliminares coincidió con la oficina del Fiscal General en la existencia de "motivos razonables" para sostener las sospechas de los citados crímenes. Desde entonces, según ha informado la corte, ha permanecido bajo custodia alemana hasta la conclusión de su procesamiento a nivel nacional.

El pasado martes, la fiscal adjunta del TPI, Nazhat Shameem Khan, destacó el arresto como "un nuevo impulso hacia la Justicia en Libia", argumentando que, "durante demasiado tiempo, los crímenes cometidos en centros de detención en Libia han representado un área prohibida para la rendición de cuentas".

"Los responsables de infligir sufrimiento en Libia se equivocan si creen que aún están fuera del alcance de la Justicia", añadió, destacando, en una sesión informativa, que "ahora hay un futuro más brillante para la justicia en Libia".

Su detención y entrega se producen en el marco de las acciones emprendidas desde que las autoridades de Libia reconocidas internacionalmente, con sede en la capital, Trípoli, aceptaran formalmente el pasado 16 de mayo la autoridad del Tribunal Penal Internacional (TPI) en sus investigaciones sobre crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos desde 2011.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un nuevo ataque sobre Kiev deja al menos un muerto y 11 heridos

Las autoridades ucranianas reportaron varias víctimas tras nuevos bombardeos rusos, mientras un incendio forzó la evacuación de viviendas afectadas y continúan los cortes de energía en la capital, según confirmó el jefe militar de la región de Kiev

Un nuevo ataque sobre Kiev

Cercas en la FIL de Guadalajara (México): "Creo que soy escritor porque soy un desarraigado"

Javier Cercas abordó la relación entre extrañamiento personal y creación narrativa durante su presencia en la FIL, planteando que la literatura nace del desconcierto y que su función ha sustituido a la religión en la búsqueda de sentido humano

Cercas en la FIL de

Decenas de manifestantes frustran un operativo antiinmigración en Manhattan (EEUU)

Cadenas humanas, arrestos y críticas al empleo de la fuerza marcaron el choque entre activistas, fuerzas locales y agentes federales en Chinatown, en medio de un clima de tensión, incertidumbre legal y llamados a respetar derechos de residentes extranjeros

Decenas de manifestantes frustran un

El presidente de transición de Guinea Bissau elige nuevo Gobierno tras el golpe de Estado

Las nuevas autoridades implementan restricciones de salida para excolaboradores del gobierno depuesto y designan una administración con mayor presencia femenina y líderes militares en áreas sensibles, en medio de una investigación sobre un supuesto complot y una tensa crisis institucional

El presidente de transición de

Chile niega un aumento significativo de los flujos migratorios hacia Perú

Las recientes restricciones implementadas en la frontera sur peruana han provocado largas demoras y mayor control del tránsito, pero autoridades chilenas afirman que las cifras oficiales muestran estabilidad en la cantidad de personas que atraviesan el paso internacional de Tacna

Chile niega un aumento significativo