Agencias

Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa se verán al completo en DAZN en Orange TV

Guardar

La acb refuerza desde este martes 2 de diciembre su presencia televisiva con la llegada de DAZN Baloncesto a la plataforma Orange TV, lo que permitirá a los clientes con el paquete 'todo el fútbol' acceder a todos los partidos de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa sin cambios de tarifa.

Según explicó la acb, los abonados de Orange TV podrán ver los contenidos de DAZN Baloncesto directamente en la aplicación de DAZN o a través de tres nuevos canales lineales -diales 126, 127 y 128- integrados en la interfaz de Orange TV y disponibles en cualquier dispositivo compatible.

"Con esta incorporación, los usuarios tendrán acceso en directo a todos los encuentros de la Liga Endesa y la Copa del Rey, además de las próximas ediciones de la Supercopa Endesa", aseguró la acb.

La oferta se completa con la presencia de la NBA, que incluirá 180 partidos de la fase regular, el All-Star Weekend, los Playoffs, las Finales de Conferencia -una en directo y otra a la carta- y las NBA Finals de 2026, que estarán disponibles a la carta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo rechaza llegar a la Presidencia a través de moción de censura: "Quiero que me elijan los españoles en las urnas"

El líder del Partido Popular insiste en que su aspiración al Ejecutivo debe ser mediante respaldo ciudadano en próximas elecciones, mientras critica la falta de respuesta de la izquierda ante las demandas sociales de transparencia y votos libres

Feijóo rechaza llegar a la

El escolta Jaime Fernández no jugará ante Georgia por una lesión muscular en su muslo derecho

La selección española pierde a una pieza clave para el choque frente a Georgia tras conocerse el diagnóstico médico que afecta a Jaime Fernández, quien fue sometido a una resonancia en Tenerife después de presentar molestias físicas en el último partido

El escolta Jaime Fernández no

Morant llama a construir "la alternativa socialdemócrata barrio a barrio junto a la sociedad valenciana, como en 2015"

Diana Morant convocó este sábado en Alicante a militantes socialistas y sociedad civil a respaldar una propuesta progresista para la Comunitat Valenciana, apostando por medidas como la regulación del mercado de vivienda y una nueva Conferencia Política del partido

Morant llama a construir "la

El 5 es el reintegro más repetido de 'El Gordo' del sorteo de Navidad, con 32 veces

Las cifras finales menos habituales han sido el 1, el 2 y el 9 según estadísticas históricas, mientras que el 4, el 6 y el 8 destacan entre las más frecuentes en la gran rifa nacional, según Europa Press

El 5 es el reintegro

Antonio Barrul y Fragma Mendoza disputarán este sábado el WBA Iberoamericano de boxeo en el Palacio de Deportes de León

Antonio Barrul y Fragma Mendoza