La Generalitat apunta que el origen de la peste porcina en Cataluña podría ser un embutido contaminado

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dicho que ve una "alta" probabilidad de que el origen de la reaparición de la peste porcina africana (PPA) en Cataluña sea por un embutido contaminado que haya ingerido un jabalí, tras anunciarse dos casos positivos en jabalíes muertos el pasado viernes.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa para actualizar sobre las actuaciones del Govern para contener la enfermedad, coincidiendo con el día del despliegue de 117 efectivos de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote en el área de Collserola (Barcelona).

"La probabilidad de que el origen sea de un embutido, un bocadillo o un producto contaminado que haya llegado por carretera --porque Bellaterra es una zona donde pasan muchos transportistas-- es alta. No está confirmado, pero es una hipótesis", ha expuesto.

Ordeig ha apuntado que otra hipótesis sobre la vuelta de esta enfermedad en Catalunya, que representa el primer foco en España desde 1994, es que se ha producido como consecuencia de la acción humana "por alguien que haya llevado desde otros lugares de Europa" estos productos.

"Los materiales vegetales y embutidos son una de las restricciones principales en aeropuertos y fronteras porque son una fuente de contagio de enfermedades y de plagas", ha recordado.

El conseller ha asegurado que esta situación sería "materialmente imposible" en Catalunya, pero ha apuntado que, sobre todo en países extracomunitarios con los que el territorio tiene relaciones comerciales, no existen los mismos controles, en sus palabras.