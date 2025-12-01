Una de las preocupaciones más relevantes manifestadas por altos funcionarios israelíes es la creciente amenaza de ataques masivos con drones, situación que llevó al desarrollo de avances tecnológicos específicos para detectar y neutralizar estas aeronaves no tripuladas, según consignó el medio que publicó la información. El jefe de la unidad de Investigación y Desarrollo Militar, Benny Aminov, detalló que los sistemas de defensa de Israel ahora se enfocan en la interceptación inmediata de dispositivos hostiles, incluso en circunstancias consideradas “escenarios de enjambre”, donde múltiples drones atacan simultáneamente. Estos desafíos han impulsado la creación e implementación de armas basadas en energía dirigida, tecnología que permite hacer frente a ataques en altitudes bajas y responder a la evolución táctica de los adversarios de forma instantánea, sin tener que recurrir a municiones tradicionales.

De acuerdo con lo publicado por el medio citado, la estrategia nacional israelí para la guerra terrestre experimenta una transformación profunda, buscando responder a los nuevos retos que presentan los entornos urbanos y la rápida evolución tecnológica en escenarios de conflicto. El Ministerio de Defensa de Israel impulsa el despliegue de vehículos blindados no tripulados y sistemas robóticos integrados, junto con la incorporación de tecnología de doble uso, combinando capacidades militares y comerciales. Esta integración, destacada durante una reciente cumbre de defensa en la Universidad de Tel Aviv, se orienta a redefinir el papel de los equipos de combate en vista de escenarios cada vez más complejos y letales.

El portavoz del Ministerio, Oren Giber, precisó que el ejército se encuentra en un proceso de modernización de sus plataformas terrestres para maximizar la eficiencia en el intercambio de información y la operatividad global. Según reportó el medio original, la utilización de sistemas robóticos en tanques y vehículos pesados posibilitará mayores capacidades de reacción y cobertura operativa, aspectos considerados cruciales para las fuerzas israelíes ante futuros enfrentamientos.

El diseño de estas plataformas contempla la combinación de soluciones militares convencionales con innovaciones extraídas del sector civil, siguiendo una línea de desarrollo de “arquitectura avanzada de combate”. El objetivo, según explicó el Ministerio según reportó la fuente, es contar con equipos mixtos, donde operen sistemas tanto tripulados como autónomos. Los responsables subrayaron que la magnitud de estos vehículos, cuyo peso puede ascender a varias decenas de toneladas, plantea desafíos logísticos en su despliegue en zonas urbanas caracterizadas por gran densidad de infraestructura y sistemas defensivos subterráneos.

Oren Giber, además de portar la vocería institucional, dirige la división de blindados y carros de combate en el Ministerio de Defensa. El funcionario puntualizó que una de las mayores complicaciones está relacionada con el uso de escudos activos en medio de combates urbanos, como los que se presentan en la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes han tenido que operar frente a amenazas como túneles y entornos urbanos densamente edificados. Según información publicada por el medio que cubrió la cumbre en Tel Aviv, estas acciones han sido determinantes para que el “ecosistema de defensa” del país permanezca movilizado y orientado hacia el desarrollo de soluciones técnicas capaces de hacer frente a amenazas inéditas.

La cumbre sirvió también como escenario para que altos funcionarios, como Yaron Sarig, responsable de la dirección de investigación y desarrollo de defensa, señalaran el despliegue actual de decenas de miles de sistemas autónomos, consolidando este ámbito como una de las prioridades tecnológicas del estado israelí. El medio original detalló que la implicancia de estas aplicaciones trasciende el empleo tradicional de robots militares, extendiéndose a plataformas de vigilancia, logística, armamento inteligente y sistemas de comando y control.

Según reveló Aminov al medio informativo, “el avance tecnológico en la detección de drones enemigos” ha motivado el rediseño de los enfoques operativos del sistema de defensa israelí. Explicó que la acelerada carrera de aprendizaje entre fuerzas de la región obliga a una adaptación constante del aparato militar y tecnológico, especialmente frente a adversarios que modifican rápidamente sus estrategias de ataque. En ese contexto, la decisión de apostar por la energía dirigida responde precisamente a la necesidad de respuestas rápidas y precisas, independientemente de las limitaciones que presenta el arsenal tradicional.

La actualidad de estos desarrollos tecnológicos en defensa se encuentra enmarcada en un contexto de alto el fuego en la Franja de Gaza, vigente desde principios de octubre, posterior a una ofensiva israelí que, según datos consignados por el mismo medio, dejó un saldo de más de 70.000 víctimas mortales en los últimos dos años. Las experiencias extraídas de estas operaciones, según destacaron autoridades de defensa durante la cumbre, han sido decisivas para orientar la modernización de los sistemas militares.

El medio que cubrió la cumbre detalló que los representantes del Ministerio de Defensa remarcaron la importancia de mantener el ritmo de innovación en colaboración con la industria tecnológica local, y subrayaron los efectos positivos de la cooperación entre el sector civil y el militar. La expectativa compartida por los funcionarios es que el perfil de los conflictos futuros exigirá tanto grandes transformaciones técnicas como adecuaciones tácticas radicales. El despliegue de armas energéticas, vehículos no tripulados, robótica avanzada y un nuevo enfoque hacia la interoperabilidad de sistemas integrados se enuncia, en ese sentido, como eje central de la estrategia israelí para mantener una posición ventajosa ante las amenazas emergentes.