Irene Paredes: "La baja de Aitana es muy sensible, pero nosotras a apretar"

La capitana de la selección española y jugadora del Barça Femení Irene Paredes ha asegurado este lunes que la lesión de su compañera Aitana Bonmatí es "una baja muy sensible para la selección", aunque ha destacado que el equipo mantiene la fortaleza colectiva para afrontar con confianza la vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina contra Alemania, este martes en el Estadio Riyadh Air Metropolitano tras el 0-0 de la ida en tierras alemanas.

"La baja de Aitana es una baja muy sensible para la selección y con el Barça también. Personalmente no pude ver cómo fue la acción, me lo contó ella. Le dolió y a la vista estaba que algo gordo había sucedido. Mandarle mucho ánimo, que se recupere sobre todo bien, y nosotras a apretar", declaró Paredes en rueda de prensa, antes de subrayar que el grupo se mantiene unido y preparado pese al golpe anímico que supuso perder a la tres veces Balón de Oro.

La central valoró que el equipo llega "bien" a la cita decisiva y recordó que el 0-0 en Alemania tuvo fases muy exigentes, especialmente en una primera parte "dura" ante una selección "muy potente y en crecimiento como bloque".

"El grupo está bien. Bajas como la de Aitana te descolocan, porque a nadie le gusta que una compañera se lesione ni verla triste y mal, pero vamos a tirar para adelante, somos más jugadoras, todas capacitadas para poder sumar y jugar", aseguró.

Y recordó que la primera parte del viernes "fue dura" y que Alemania es "una selección muy potente que va a más como bloque", pero valoró la reacción tras el descanso. "En la segunda parte hicimos ajustes y estuvimos mejor, cogimos el ritmo y los espacios algo tarde pero fuimos capaces de hacer un trabajo duro. Muchas veces se nos echa en cara el no defender, y ahí estuvimos muy bien y supimos sufrir. Mañana se decidirá todo", comentó.

También destacó la solidez defensiva del equipo, ejemplificada en la jugada en la que ella mismo evitó un gol bajo palos y en la actuación de la portera Cata Coll. "Si pensamos que no van a tener ocasiones, nos equivocamos. El otro día saqué una bajo palos, pero nosotras también lo intentamos. Cata Coll salvó muchas, es un trabajo colectivo y hay que poner en valor que supimos sufrir y que en la segunda parte hicimos las cosas algo mejor. Como las queremos hacer mañana", celebró.

Paredes celebró el ambiente previsto en el Metropolitano, donde se espera un lleno absoluto para esta vuelta de la final. "Nos han comentado que el estadio va a estar lleno, agradecer a esa gente que se acercará mañana. Decirles que aprieten. Va a ser diferente del partido de Alemania, en el que contábamos con un grupito de españoles pero se escuchaba más a los alemanes, como es normal. Que mañana aprieten y que ayuden mucho", apreció.

Sobre la preparación emocional y táctica, explicó que el vestuario llega listo a la final. "No he pensado cómo será la charla en el vestuario, si la haré yo sola o me acompañará otra compañera. Estamos listas para mañana, el otro día esa primera mala parte nos hizo crecer y ya crecimos en la segunda parte. Tenemos que ser la España que hemos sido hasta ahora, la que nos ha hecho llegar aquí: una España que se asocia, que confía en sus jugadoras, que juega a ritmo alto y ataca y defiende junta", argumentó.

También valoró las indicaciones de la seleccionadora Sonia Bermúdez y el papel del cuerpo técnico. "Es normal que la media de posesión baje en una final. Nos sentimos cómodas con el balón, pero Alemania también, y si no tuvimos más balón fue porque ellas hicieron méritos. A nivel de ajustes, no los voy a decir, pero confío plenamente en todas las cosas que nos han dicho. Las haremos mejor y estaremos mejor mañana", aseguró.

Remarcó que la experiencia será clave en una final de este calibre. "Resistir te lo da la experiencia. Estamos en un punto en el que, a nivel de experiencia, todas hemos estado ya en situaciones complicadas a nivel de juego y hemos sabido resolverlas. El 'staff' nos da soluciones, aunque no hay soluciones absolutas. Luego hay que estar ahí y jugar, y el rival también modifica cosas, pero tenemos muchos recursos para hacer frente a lo que nos propongan", avisó.

De Alemania, de su partido de ida, añadió que no les sorprendió nada. "Sorprender, nada. Habíamos jugado contra ellas hace poco. Sabemos el ritmo de partido que les gusta imponer. Hay que poner en valor el partido que hizo Ona Batlle para defender a Klara Bühl. Tuvimos duelos individuales duros que supimos resolver, también tuvimos momentos buenos y hay que reconocerlos para que mañana podamos tener más", apreció.

La capitana pidió mantener la calma y centrarse en el fútbol, pese al escenario. "Es una final, jugamos aquí ante 70.000 personas apoyándonos, pero no deja de ser un partido de fútbol. Es lo que venimos haciendo todas desde que tenemos conciencia. Eso nos ha hecho llegar aquí: esforzarnos y entrenar cada día, interpretar bien las consignas, crear automatismos. En eso nos tenemos que focalizar. El resto es humo, para el resto de la gente. Nosotras somos buenas jugando a fútbol y nos tenemos que centrar en eso", concluyó.