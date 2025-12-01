Intel fabricará los chips de los MacBook Air y iPad Pro de Apple, según el analista Ming-Chi Kuo

Intel fabricará los procesadores de gama baja de la serie M de Apple usando el proceso avanzado 18A, que se espera que estén listos a partir del segundo trimestre de 2027.

El proceso semiconductor 18A es el más avanzado de Intel, de 2 nanómetros, que mejora el rendimiento por vatio en hasta un 15 por ciento y la densidad de chips en un 30 por ciento frente a Intel 3. Actualmente se encuentra en producción en Estados Unidos, ya que se usa en los nuevos procesadores Intel Core Ultra serie 3 (Panther Lake).

Este proceso, el más avanzado de Intel hasta la fecha, se utilizará también para los procesadores de gmaa baja de la serie M, según ha informado el analista Ming-Chi Kuo. En concreto, dice que Apple ya firmó un acuerdo de confidencialidad y que está a la espera de que Intel lance la versión final (PDK 1.0/1.1), prevista para el primer trimestre de 2026.

Los procesadores de gama baja de la serie M se utilizan principalmente en los dispositivos MacBook Air y iPad Pro. Como parte del acuerdo, Intel se encargaría solo de la fabricación, ya que Apple seguiría siendo la responsable de su diseño.

Según el analista, Intel no accederá a un gran volumen de pedidos, pero sí será significativo para su negocio de función. En 2025, los envíos conjuntos de los chips para MacBook Air y iPad Pro sumaron 20 millones de unidades, pero se estima que serán de entre 15 y 20 millones para 2026 y 2027, debido a la intención de Apple de lanzar un nuevo MacBook más asequible con el procesador de iPhone.

Apple, por su parte, seguirá dependiendo de los nodos de TSCM -actualmente, su principal proveedor-, y podrá ofrecer los nuevos dispositivos con un enfoque 'Hecho en EEUU' a partir de la segunda mitad de 2027, cuando se espera que estén listos los procesadores fabricados por Intel.