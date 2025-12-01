El Supremo cita a los peritos de los informes de la Guardia Civil y de la defensa de Cerdán sobre los audios de Koldo

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha citado para el próximo 11 de diciembre a los peritos que firmaron los informes de la Guardia Civil y de la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán sobre la autenticidad de las grabaciones realizadas por el ex asesor ministerial Koldo García entre 2019 y 2023, una de las principales pruebas de la causa, ante las "discrepancias" entre periciales.

En un auto, Puente explica que es necesario escuchar a los dos peritos de parte y a los cuatro de la Guardia Civil "a fin de aclarar, completar o precisar" el resultado de sus informes, para poder valorarlos.

Y ello porque el magistrado considera que es "relevante" conocer, "hasta donde resulte técnicamente posible, los extremos relativos a si las conversaciones que se reflejan en los archivos de audio que han sido objeto de las pericias (...) fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron" --los incautados durante el registro en la casa de Koldo-- "o si pudieran proceder de otros archivos de audio".

El objetivo del juez es determinar "si dichos archivos de audio resultan auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición".

El magistrado da este paso después de que la defensa de Cerdán aportara el 26 de noviembre un informe que concluye que dichos audios presentan "incoherencias técnicas, temporales, estructurales y metodológicas" algo que, según los dos peritos que lo firman, solo puede explicarse "por exportación, reensamblaje o manipulación técnica".

Además, sostienen que dichas "irregularidades" no pueden considerarse "accidentales ni atribuibles al funcionamiento ordinario del sistema operativo iOS", propio de los iPhones.

El informe de la defensa de Cerdán añade que la calidad técnica de los audios muestra que "no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica de locutor", por lo que creen que "no puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a individuo concreto alguno".

Asimismo, los peritos aprecian una "deficiencia crítica en las pericias oficiales", así como una "ruptura insubsanable en la cadena de custodia lógica" por cuanto avisan de que "no es posible afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación".

Con todo, los peritos no descartan la hipótesis de orígenes alternativos, como la "captación remota mediante 'spyware'", por lo que "cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable".

La defensa de Cerdán ha combatido en todo momento la autenticidad de dichos audios al considerar que el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes podría ser un "agente encubierto" de la Guardia Civil que podría haber fabricado o manipulado las grabaciones o, al menos, provocado ciertas conversaciones, sabedor de que las estaba registrando.

Los abogados del ex dirigente socialista también han planteado en sus escritos la posibilidad de que se usara un programa informático del estilo de Pegasus para hacer las grabaciones, recordando en ese sentido que hay juzgados que ya investigan el presunto espionaje con ese 'spyware'.

Cerdán encargó este informe pericial después de que los peritos especialistas del Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil entregaran el suyo el pasado septiembre en respuesta al encargo de Puente, que buscaba determinar si las conversaciones incautadas a García "fueron grabadas directamente en los referidos terminales o si pudieran proceder de otros archivos de audio después grabados en aquellos".

LA GUARDIA CIVIL AVALÓ LOS AUDIOS

Los peritos de la Guardia Civil no identificaron "trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en la administración del sistema iOS --propio de los iPhones-- relacionados con la aplicación Voice Memos y los audios objeto de estudio".

Según explicaron, los audios examinados no presentan indicios de edición y las grabaciones se corresponden con el tipo de grabadora y modelo del dispositivo analizado.

No obstante, indicaron que, "aunque la relación de los archivos de audio encontrados en el indicio digital mantiene los metadatos de fecha de creación y modificación, la ausencia de registros y archivos de configuración complementarios que pudiera gestionar el dispositivo limita la fiabilidad para establecer con precisión el momento exacto en que fueron grabados, no pudiendo establecer un cronología de hechos fiable".

En este punto, los peritos también precisaron que, dado que el propio dispositivo de grabación "no guarda archivos de configuración donde se refleje una configuración horaria definida por el usuario", se les dificultaba "precisar con exactitud las fechas reales de grabación".

En otro informe sobre la acústica de esos mismos audios, la Guardia Civil estableció como conclusión que "es más probable observar los resultados del conjunto de los análisis de autenticidad efectuados sobre los archivos dubitados si la hipótesis de autenticidad es la que se considera verdadera, que si se considera verdadera la hipótesis contraria".

Los peritos también observaron algunas irregularidades, señalando que hay algunos audios en los que "la fecha de etiquetado distaba seis meses de la de grabación", que no tienen "metadatos de fecha/hora interna, lo que limita la trazabilidad temporal directa", o que es necesario "realizar estudios posteriores".