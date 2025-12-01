El PP reta al PSOE a convocar una protesta de "apoyo al sanchismo" tras sus críticas: "Sánchez no puede pisar la calle"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha retado al PSOE a convocar una protesta de "apoyo al sanchismo" tras sus críticas a la concentración que Alberto Núñez Feijóo lideró este domingo en el Templo de Debod en Madrid, ya que, a su juicio, no irían ni los afiliados del Partido Socialista. Según ha resaltado, el partido de Sánchez "no puede pisar la calle" porque "solo pisa los juzgados".

"Todos esos que ayer hablaban de que poca gente, yo les invito a que sean un poco valientes y que convoquen en 48 horas una concentración de apoyo al sanchismo, a ver cuánta gente va. Yo creo que no van ni los afiliados al PSOE", ha declarado Gamarra, un día después de la protesta del PP en Madrid contra el Gobierno para pedir la convocatoria de elecciones que reunió a 80.000 personas, según el PP. La Delegación del Gobierno rebajó la cifra a 40.000 asistentes.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha afirmado que "hay una realidad": el Partido Socialista de Pedro Sánchez "ya no puede pisar la calle". De hecho, ha subrayado que esa formación hace sus declaraciones a través de redes sociales o en "lugares cerrados".

"El Partido Socialista ya no puede pisar la calle porque ya solo pisa los juzgados y se sienta en los banquillos. Esta es la realidad que vivimos en nuestro país", ha dicho, para subrayar que el PP tiene "la responsabilidad moral de liderar" la alternativa "con soluciones y también en la calle".

AFEA A VOX QUE SE DEDIQUE MÁS A "ATACAR" AL PP

Ante la protesta que convocó este domingo 'Revuelta', la organización afín a Vox, junto a la sede del PSOE de la calle Ferraz, Gamarra ha recriminado al partido de Santiago Abascal que se dedicara "mucho más a atacar al PP que a denunciar lo que está ocurriendo con el PSOE".

"Lo que está claro es que ayer era un día para poder estar todos los españoles, independientemente de las siglas, aquellos que queremos un Gobierno decente y que queremos cambio", ha manifestado la dirigente del PP.

Al ser preguntada cómo valora que Vox se haya lanzado a la caza del voto obrero y si temen ese avance de los de Abascal en los barrios más humildes, Gamarra ha indicado que, "encuesta tras encuesta", se va demostrando que "se consolida una subida sólida del Partido Popular".

Tras recalcar que el PP "hoy es la primera fuerza política en España" como ya lo fue en las pasadas elecciones del 23 de julio, ha asegurado que si hoy hubiera comicios su partido "volvería a ganar" y "esta vez sí podría formar gobierno". "Creo que la solidez de la alternativa de Alberto Núñez Feijó no tiene comparación alguna", ha apostillado.

SIN VOTOS PARA UNA MOCIÓN DE CENSURA "EN ESTE MOMENTO"

Después de que Feijóo pidiera el viernes apoyo a los empresarios catalanes para que Junts y ERC apoyen una moción de censura contra Sánchez, Gamarra ha indicado que lo que hizo el presidente de su partido fue "trasladar una realidad clara", dado que "sobran" razones para una moción de censura "pero faltan votos" para que pueda prosperar "en estos momentos".

Por eso, ha dicho que "la manera de llegar al Gobierno será a través de unas elecciones donde esa moción de censura la harán los españoles y evidentemente esta vez sí habrá cambio y será el momento en el que el sanchismo que hoy se sienta en el banquillo salga de la Moncloa". A su entender, "quien está siendo juzgado por todo tipo de delitos de corrupción evidentemente no puede ser quien dirija un país desde la decencia".

Gamarra ha señalado que Feijóo está "preocupado" por los problemas de los españoles mientras que al PSOE solo le "preocupa en estos momentos buscar sus facturas y ver cómo justifica los pagos a sus dirigentes, como le ha requerido en este caso la Audiencia Nacional".

SÁNCHEZ, EN LA "INDIGENCIA PARLAMENTARIA"

En este punto, ha resaltado que esa "política de verdad" con "propuestas" y "soluciones" a los problemas de la gente solo "lo garantiza el Partido Popular". "Sólo el Partido Popular es el partido que puede decir a los españoles tu voto sí va a ser para cambiar a Sánchez y que salga Sánchez de la Moncloa", ha abundado.

Ante la encuesta de 'La Razón' que señala que una mayoría de españoles considera que España es ahora menos democrática, Gamarra ha afirmado que es "lógico" que los españoles "tengan esa percepción" y ha dicho que España "no es la polarización que busca el sanchismo" ni "el enfrentamiento constante" ni "convertir las instituciones en trincheras".

Según ha añadido, los españoles pueden ver que el Gobierno de Sánchez "está en la indigencia parlamentaria" y que "sólo resiste porque la corrupción le acorrala". "Es lógico que piensen cómo es posible que quien no ganó las elecciones se atrinchere con una mayoría negativa que ha sido creada por Bildu para al final mantener a Sánchez en el poder", ha manifestado.