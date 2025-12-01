El PP no descarta la moción de censura pero dice que hay que preguntar a PNV y Junts "hasta donde llegan sus tragaderas"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que su partido no descarta la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero ha subrayado que en este momento hay que preguntar a PNV y Junts "hasta donde llegan sus tragaderas" frente a la "corrupción socialista que parece un pozo sin fondo".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Tellado ha indicado que la moción de censura es un "tema recurrente" y ha añadido que el propio Feijóo "ha aclarado" su posición "a lo largo de este fin de semana".

El pasado viernes en Barcelona el líder del PP pidió ante los empresarios catalanes su apoyo para que Junts respalde una moción de censura. Sin embargo, al día siguiente desactivó esa posibilidad al afirmar desde Burgos que no quiere ser presidente del Gobierno a través de una moción de censura sino que le elijan los españoles en las urnas.

ADMITE QUE A FEIJÓO NO LE FALTAN "GANAS"

Tellado, que ha repasado en su comparecencia los casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez y su entorno, ha recalcado que "motivos no faltan" para registrar una moción, pero ha subrayado que "lo que faltan son votos". "Es más motivos sobran para hacer una moción de censura a este Gobierno corrupto", ha enfatizado.

En este punto, se ha dirigido a los socios del PSOE. "Yo creo que la pregunta no hay que hacérsela al PP. Hay que preguntarle al PNV o a Junts hasta dónde van a llegar las tragaderas de ambos partidos frente a la corrupción socialista que parece un pozo sin fondo", ha aseverado.

Tellado ha reiterado que no faltan motivos para esa moción y ha añadido que a Alberto Núñez Feijóo tampoco le faltan "ganas", pero sí le faltan los votos, dejando claro una vez más que su formación no dará ese paso sin tener los apoyos necesarios porque no quiere dar un balón de oxígeno al jefe del Ejecutivo.

"EL PP NO DESCARTA NADA"

"Si me dice ¿el PP descarta una moción de censura para convocar unas elecciones al día siguiente? Le digo no, el Partido Popular no descarta nada. ¿Tenemos votos? No. ¿Vamos a hacer una moción de censura abocada al fracaso para darle oxígeno a Pedro Sánchez? Tampoco", ha manifestado.

Tellado ha resaltado que el presidente del Gobierno está "acorralado" y ha agregado que "si le quedase un mínimo de dignidad habría convocado elecciones" generales para que los españoles se pronuncien en las urnas. "Es una mentira con patas y debería tener la humildad de convocar elecciones y devolverle la palabra a los españoles", ha finalizado.