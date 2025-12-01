Agencias

El PMI industrial de EEUU se enfría en noviembre con avisos sobre los niveles de acumulación de inventarios

La actividad manufacturera de Estados Unidos se desaceleró en noviembre al situarse el índice de gerentes de compras (PMI) elaborado por S&P Global en los 52,2 puntos frente a los 52,5 anteriores, lo que supone acumular, aun así, una racha de cuatro meses en positivo.

La agencia ha explicado que las condiciones operativas mejoraron por el "sólido incremento" de los niveles de producción y de empleo, así como de la confianza empresarial tras el fin del 'cierre' del Gobierno y por las perspectivas recortes de tipos de interés.

Sin embargo, se registró una "considerable ralentización" de la demanda parcialmente motivada por la debilidad de las ventas. Esto se tradujo en un "aumento sin precedentes" de las existencias de productos acabados por segundo mes consecutivo.

Las presiones inflacionistas se mantuvieron en niveles históricamente elevados a cuenta de los aranceles, que encarecieron el coste de los insumos.

Pese a ello, las compañías tuvieron menos éxito repercutiendo dicho incremento de los costes sobre los precios de venta que en ocasiones previas al avanzar estos últimos a uno de los menores ritmos en lo que llevamos de año por la intensa competencia y baja demanda.

"Cuanto más se analiza la situación, más preocupante resulta el estado del sector manufacturero estadounidense. [...] Los fabricantes están produciendo más bienes, pero, a menudo, no encuentran compradores para estos productos", ha alertado el economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

"Mientras tanto, los márgenes de beneficio se ven tensionados por una combinación de ventas decepcionantes, una competencia feroz y el alza en el coste de los insumos, estos últimos ampliamente afectados por los aranceles", ha añadido.

