Ascienden a 41 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Madrid

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 41 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025, tras confirmar el caso de una mujer de 45 años presuntamente asesinada por su expareja este domingo 30 de noviembre en Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid).

En este caso, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según ha informado el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

Los hechos se produjeron en torno a las 22:00 horas del domingo, cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando de que un hombre se había precipitado al exterior desde su vivienda. Al acceder al interior del domicilio, Bomberos de la Comunidad de Madrid localizaron el cuerpo sin vida de una mujer con heridas de arma blanca, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

La mujer tenía dos hijas fruto del matrimonio con el presunto autor de los hechos que, sin embargo, en el momento se encontraban con su abuela, según han relatado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha convocado un minuto de silencio por este asesinato para este martes 2 de diciembre a las 13:00 horas, que estará presidido por el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre.

Con la confirmación de este asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 41 en 2025 y a 1.336 desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar estos datos. Por su parte, el número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre asciende a 22 en 2025 y a 491 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más absoluta condena y rechazo" ante este asesinato machista y han trasladado "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de la víctima. Además, han pedido "todos los esfuerzos" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio de Igualdad recuerda que "es un deber de toda la sociedad".