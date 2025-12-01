Agencias

Areas compra la estadounidense THS, su mayor adquisición, y prevé alcanzar los 2.700 millones de facturación

Areas ha cerrado la compra de la división de restauración aeroportuaria de Delaware North en Estados Unidos Travel Hospitality Services (THS), operación con la que prevé alcanzar una facturación de 2.700 millones de euros, informa en un comunicado este lunes.

La empresa ha asegurado que es "la mayor adquisición en la historia" de la compañía y, textualmente, un paso decisivo en la expansión de su negocio en el mercado norteamericano.

THS cuenta con 237 puntos de venta en 22 aeropuertos estadounidenses y un volumen de negocio anual superior a los 500 millones de dólares (430 millones), con lo que Areas triplica su tamaño en Estados Unidos y "pasa a ocupar la segunda posición en restauración en ruta" en el país.

El CEO mundial de Areas, Óscar Vela, ha señalado que la operación es "un paso de gigante" en la estrategia de crecimiento en el mercado americano, que se sitúa como la primera unidad de negocio de la empresa.

En total, el mercado americano concentrará a partir de ahora el 30% de la facturación global de Areas, superando a Francia y la Península Ibérica.

