Trump cree que hay "una buena oportunidad" para la paz en Ucrania, pero la corrupción en Kiev "no ayuda"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo que hay "una buena oportunidad" para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pero ha advertido de que los recientes casos de corrupción destapados en Ucrania "no ayudan".

Trump ha destacado la nueva ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos celebrada este mismo domingo en Florida y ha destacado que "se mueven y van bien". "¡Queremos que se deje de matar a gente!", ha espetado en declaraciones a la prensa a bordo del 'Air Force One', el avión presidencial.

El inquilino de la Casa Blanca ha explicado que ha hablado con el jefe negociador estadounidense y secretario de Estado, Marco Rubio, y con su enviado especial, Steve Witkoff, tras la reunión de Florida. "He hablado con ellos y lo están haciendo bien", ha apuntado.

"Ucrania tiene algunos problemas complicados, pero creo que Rusia quiere ver el final", ha señalado el mandatario. Al ser interrogado por esos "problemas", Trump ha mencionado "la situación de corrupción actual, que no ayuda". "Creo que hay una buena oportunidad de llegar a un acuerdo", ha remachado.

Si bien Washington ha proclamado avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el futuro de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN.

Washington esperaba que este domingo se lograsen avances en estas dos cuestiones, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses.