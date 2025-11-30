Agencias

Trump cree que hay "una buena oportunidad" para la paz en Ucrania, pero la corrupción en Kiev "no ayuda"

Guardar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este domingo que hay "una buena oportunidad" para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pero ha advertido de que los recientes casos de corrupción destapados en Ucrania "no ayudan".

Trump ha destacado la nueva ronda de conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos celebrada este mismo domingo en Florida y ha destacado que "se mueven y van bien". "¡Queremos que se deje de matar a gente!", ha espetado en declaraciones a la prensa a bordo del 'Air Force One', el avión presidencial.

El inquilino de la Casa Blanca ha explicado que ha hablado con el jefe negociador estadounidense y secretario de Estado, Marco Rubio, y con su enviado especial, Steve Witkoff, tras la reunión de Florida. "He hablado con ellos y lo están haciendo bien", ha apuntado.

"Ucrania tiene algunos problemas complicados, pero creo que Rusia quiere ver el final", ha señalado el mandatario. Al ser interrogado por esos "problemas", Trump ha mencionado "la situación de corrupción actual, que no ayuda". "Creo que hay una buena oportunidad de llegar a un acuerdo", ha remachado.

Si bien Washington ha proclamado avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el futuro de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN.

Washington esperaba que este domingo se lograsen avances en estas dos cuestiones, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU suspende todas las solicitudes de asilo tras el tiroteo contra la Guardia Nacional

La paralización temporal de admisiones humanitarias fue comunicada por el gobierno tras el ataque mortal cerca de la Casa Blanca, mientras crece la controversia política y se revisan los procedimientos sobre ingreso de extranjeros para priorizar la seguridad nacional

EEUU suspende todas las solicitudes

Muere el director de oficina de la Agencia de Noticias de Sudán en El Fasher por disparos de las RSF

Tras el avance de las RSF en Darfur Norte, organizaciones internacionales expresaron alarma ante el aumento de desapariciones de reporteros, crímenes contra comunicadores y la censura, hechos que dificultan el acceso a información veraz y agravan la crisis humanitaria

Muere el director de oficina

EEUU anuncia la suspensión de visados a los ciudadanos afganos

Tras el tiroteo que dejó un agente muerto cerca de la Casa Blanca, Washington ordenó suspender inmediatamente permisos de ingreso a personas de Afganistán, afectando trámites actuales y futuros, en respuesta a crecientes preocupaciones de seguridad según las autoridades

EEUU anuncia la suspensión de

Perú y Chile crean un comité de cooperación migratoria tras declarar Lima el estado de emergencia en la frontera

El Ejecutivo peruano impulsó medidas urgentes junto a Chile tras el colapso de infraestructura migratoria en la frontera, coordinando acciones con agencias internacionales y endureciendo controles ante el aumento del flujo transfronterizo y el endurecimiento legal chileno

Perú y Chile crean un

Dos fallecidos y un herido grave en tres atropellos ocurridos este viernes en Madrid

Servicios de emergencia y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial tras tres arrollamientos en distintos puntos de la capital, que dejaron víctimas fatales y una persona en estado crítico, mientras autoridades mantienen en curso la investigación

Dos fallecidos y un herido