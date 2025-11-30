Agencias

Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado este domingo que mantuvo la semana pasada una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no ha querido dar detalles sobre la misma.

"No quiero comentarlo. La respuesta es sí", ha respondido al ser interrogado por la noticia de la llamada, publicada por varios medios estadounidenses.

"No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica", ha añadido. 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal' habían informado sobre la conversación.

Trump se ha referido además a la publicación del sábado en sus redes sociales en las que anunciaba que daba por "cerrado" el espacio aéreo venezolano, lo que se interpretó como un posible indicio de un ataque estadounidense.

Sin embargo, Trump ha rechazado este argumento. "No saquen conclusiones de eso", ha pedido. La advertencia se debe a que "consideramos que Venezuela no es un país muy amigo".

Trump declaró que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

EuropaPress

