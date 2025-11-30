Starmer y Rutte comentan la crisis en Ucrania mientras Kiev y Washington retoman las negociaciones en Florida

El responsable de la representación ucraniana, Rustem Umerov, confirmó el inicio de las conversaciones en Florida con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el enviado especial Steve Witkoff y el asesor presidencial Jared Kushner, dialogando sobre el plan de paz para Ucrania. Según Europa Press, esta nueva ronda de negociaciones directas se produce cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que existe la posibilidad real de alcanzar “en los próximos días” un acuerdo para finalizar la guerra con Rusia, siempre que los términos resulten aceptables para Kiev.

De acuerdo con Europa Press, el mensaje de Zelenski se difundió coincidiendo con la reanudación de las conversaciones bilaterales entre Ucrania y Estados Unidos. El mandatario resaltó el enfoque “constructivo” de Washington y subrayó que los delegados ucranianos llegaron a la cita con directrices explícitas y prioridades claras delineadas por su gobierno. “La diplomacia continúa activa (...). La delegación ucraniana tiene las directrices necesarias y espero que los chicos trabajen conforme a unas claras prioridades ucranianas”, declaró Zelenski, citado por Europa Press, al referirse a los trabajos diplomáticos que se están efectuando en Estados Unidos.

Europa Press detalló que el diálogo en Florida retoma puntos definidos previamente en Ginebra, lo que implica una continuidad en el marco diplomático internacional establecido para abordar el conflicto. Ambos países mantienen aún bajo reserva los resultados finales, incrementando la expectativa sobre si estos encuentros conducirán a avances sustanciales o a la definición de mecanismos para poner fin a los enfrentamientos armados entre Rusia y Ucrania.

Mientras se desarrollaban las reuniones en territorio estadounidense, Europa Press informó que líderes europeos analizaban el rumbo de la crisis en Europa oriental y la evolución de los esfuerzos diplomáticos. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el recientemente nombrado secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantuvieron una conversación telefónica sobre la situación en Ucrania. Durante el intercambio, los responsables remarcaron la importancia creciente que han adquirido las conversaciones de paz, aunque puntualizaron la necesidad de que cualquier entendimiento implique garantías de “una paz justa y duradera” para Ucrania.

Europa Press consignó que las iniciativas enfocadas a la paz se han acelerado en las últimas semanas, según analizaron Starmer y Rutte. No obstante, ambos dirigentes coincidieron en que la seguridad y la soberanía ucranianas no pueden quedar fuera de los principios fundamentales sobre los que pivotará un eventual acuerdo.

Hasta el momento, según la información publicada por Europa Press, ni Kiev ni Washington ofrecieron comunicados oficiales sobre los logros o acuerdos alcanzados en las reuniones celebradas en Florida. Sin embargo, la prensa ha recogido que tanto en la capital ucraniana como en la estadounidense persiste un clima de expectativas ante la eventual definición de propuestas concretas dirigidas a poner fin al conflicto armado iniciado en 2022.

La situación reflejada en las comunicaciones oficiales y los comentarios de los líderes internacionales apuntan a una etapa en la que la coordinación entre gobiernos y organismos de peso en el tablero global adquiere protagonismo en la búsqueda de soluciones al enfrentamiento. El despliegue de negociaciones en Estados Unidos y la interlocución simultánea entre figuras como Starmer y Rutte conforman el actual escenario de intensificación diplomática descrito por Europa Press.

De igual manera, la agencia subrayó que los próximos días serán determinantes para medir hasta qué punto las propuestas analizadas en Florida pueden traducirse en pasos concretos para poner término a la guerra. La delegación ucraniana, compuesta por altos representantes estatales, acudió a Estados Unidos enfocada en defender las prioridades planteadas por Zelenski, quien recalcó que la meta principal sigue siendo obtener un acuerdo digno tras meses de conflicto.

Europa Press añadió que las conversaciones entre Kiev y Washington continuarán en los días siguientes, mientras se aguardan los anuncios oficiales respecto a acuerdos o avances que puedan surgir a partir de los recientes contactos diplomáticos. El escenario se caracteriza por la confluencia de diversos actores, tanto estadounidenses como europeos, que buscan establecer los posibles términos para la paz en Ucrania, al tiempo que se reiteran desde distintas capitales la relevancia de proteger la integridad territorial y la seguridad del país afectado.