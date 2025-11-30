Agencias

La oposición demócrata acusa a Trump de empujar a EEUU a una guerra con Venezuela

El líder del Partido Demócrata, Chuck Schumer, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de arrastrar al país a una guerra con Venezuela sin el consentimiento del Congreso a raíz del despliegue militar ordenado por el mandatario en las inmediaciones del país latinoamericano, junto a medidas de presión adicionales como la que declaró ayer, cuando proclamó una prohibición generalizada contra la entrada internacional en espacio aéreo venezolano.

"Las acciones imprudentes del presidente Trump hacia Venezuela están acercando cada vez más a Estados Unidos a otra costosa guerra exterior", ha manifestado Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado de EEUU, la cámara alta del Congreso.

"Según nuestra Constitución, el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra -no el presidente- y el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Venezuela", ha añadido Schumer en una crítica a la estrategia de Trump, quien defiende la necesidad de intervención para atajar el tráfico de drogas que, denuncia, emerge desde Venezuela en dirección a EEUU.

Schumer ha criticado que "los estadounidenses están cansados de las interminables guerras en el extranjero que cuestan la vida a innumerables militares estadounidenses y agotan recursos valiosos" y ha llamado a una inciativa bipartidista en el Congreso para impedir que Trump cumpla con su amenaza de poner pie en territorio venezolano.

"Necesitamos que los republicanos y los demócratas en el Congreso se unan para devolverle al pueblo el poder de declarar la guerra", ha zanjado Schumer en su cuenta de la red social X.

