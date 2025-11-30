Agencias

Detenidos tres hombres por robar en una vivienda y agredir a quienes estaban en el interior en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, de origen español, colombiano y camerunés, como presuntos autores de un robo con violencia, por sustraer efectos de una vivienda y agredir a quienes se encontraban en el interior, después de que el perro de uno de ellos muriera cuando estaba bajo custodia de la víctima.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el Grupo de Atracos, tras realizar la correspondiente investigación, pudo localizar e identificar a los hombres que, presuntamente, habían llevado a cabo el robo con violencia a principios de noviembre.

La victima explicó en la Jefatura Superior de la Policía Nacional que, el pasado 9 de noviembre, aceptó la oferta para cuidar al perro de un conocido, durante tres días, a cambio de 200 euros. Al día siguiente, el 10 de noviembre, el primer día que la mujer se quedó al can, éste se escapó, en un momento en que abrieron la puerta, salió a la calle y fue atropellado. El animal murió en el acto.

El propietario del perro, uno de los presuntos autores, le reclamó el mismo día 500 euros a la mujer para compensar la pérdida de su mascota. El varón le dijo a la víctima que si no le pagaba le iba "a quemar la casa y el coche". También le dijo el hombre que si no ponía el vehículo a su nombre "lo iba a tirar al mar". El turismo de la mujer estaba, en ese momento, en posesión del presunto autor.

En el momento que salió la mujer al exterior para comprobar que su vehículo estaba en correcto estado, los presuntos autores aprovecharon para entrar en el domicilio de la víctima. En el interior de la casa, estaban unos amigos de la mujer. Estos últimos fueron agredidos y los asaltantes sustrajeron de la vivienda dos relojes, un portátil y joyas de oro.

Tras conocer lo ocurrido, el Grupo de Atracos empezó a realizar las gestiones necesarias para conocer el paradero de los tres varones. Al localizaros, se detuvo a los tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Los policías nacionales pudieron recuperar los efectos y se devolvieron a la víctima. La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

