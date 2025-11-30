Agencias

Aitana Bonmatí, baja para la final de la Liga de Naciones por una fractura en el peroné izquierdo

La centrocampista internacional española Aitana Bonmatí sufrió una lesión en el peroné izquierdo este domingo durante el entrenamiento matinal de España y será baja para la vuelta de la final de la Liga de Naciones el martes contra Alemania.

"Aitana Bonmatí, baja en la concentración de la selección española. La internacional azulgrana viajará a Barcelona para comenzar su proceso de recuperación", informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

La Federación explicó que la jugador del Barça se lesionó este domingo por la mañana en el entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas "tras un mal apoyo en una acción fortuita". "Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo", añade.

De esta forma, Sonia Bermúdez pierde a una jugadora fundamental, vigente triple Balón de Oro, de cara al desenlace de la final de la Liga de Naciones, tras el 0-0 de la ida el viernes, con el choque de este martes en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde España tratará de defender título.

