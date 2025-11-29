Venezuela denuncia la "amenaza colonialista" y la nueva "agresión" de Trump por cerrar su espacio aéreo

Venezuela ha condenado este sábado la "amenaza colonialista" del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha declarado "cerrado" el espacio aéreo del país latinoamericano, lo que supone una nueva "agresión" norteamericana, según Caracas.

"La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano", ha apuntado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Caracas ha subrayado que estas declaraciones suponen un "acto hostil, unilateral y arbitrario" contrario a los principios del Derecho Internacional dentro de una "política de agresión permanente" con "pretensiones coloniales sobre América Latina y el Caribe".

El Gobierno de Venezuela considera que estas afirmaciones suponen una "amenaza explícita de uso de la fuerza", lo cual está prohibido de forma "clara e inequívoca" en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, este "intento de intimidación" viola el Artículo 1 de esta Carta que "consagra como principio fundamental el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

Pide así "respeto" por su espacio áereo y advierte de que "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias" de "ningún poder extranjero". "Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional", ha advertido.

Ademas, emplaza a los demás países, a la ONU y otros organismos multilaterales a "rechazar con firmeza" este "acto de agresión inmoral" que "equivale a una amenaza contra nuestra soberanía y seguridad". "Venezuela sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo", ha resaltado.

El Ministerio destaca además que con esta acción Estados Unidos ha suspendido "de manera unilateral" los vuelos de repatriación de emigrantes venezolanos y recuerda que hasta el momento se han realizado 75 vuelos dentro del Plan Vuelta a la Patria con 13.956 migrantes.

Caracas responde así al mensaje publicado este sábado por Trump en el que Trump declara que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.