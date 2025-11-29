Mar Flores reacciona a la celebración del cumpleaños de su nieto Carlo

Mar Flores se ha dejado ver este sábado en la inauguración del Mercadillo Aladina apoyando a todos los niños con cáncer y a sus respectivas familias y allí ha desvelado que asistirá a la celebración del primer cumpleaños de su nieto Carlo.

Después de que su nuera, Alejandra Rubio, desvelase esta semana en 'Vamos a ver' que no tenía nada organizado para el cumpleaños de su hijo, pero que invitaría a toda la familia, Mar ha confesado que sí asistirá... ¿coincidirá con Terelu Campos o con su exmarido, Carlo Costanzia?

"Lo celebro con ellos seguro", ha dicho tajante la modelo aunque en un primer momento reaccionaba con ambigüedad cuando le comentaban que Alejandra había dicho que invitará a todo el mundo: "Lo lógico, quien pueda estar y no tenga que trabajar". Eso sí, se ha mostrado emocionada por el paso del tiempo: "Sí, el cinco de diciembre, cómo pasa el tiempo... un añito ya, estamos muy emocionadas".

En cuanto al momento personal que vive, la modelo ha desvelado que está "muy bien, muy cansada porque estamos trabajando muchísimo, estoy agradecida de tener tanto trabajo y de que me salgan tantos proyectos y todo el tiempo libre que me queda apoyando a los míos y a todas las labores sociales que pueda".

Por último, sobre el éxito de sus memorias, ha comentado que está "contenta" con el resultado porque "es un proyecto que he tardado un año y medio en sacar a la luz, ha sido un desarrollo personal importante, estoy contenta y vamos por la segunda edición".