Agencias

Mar Flores reacciona a la celebración del cumpleaños de su nieto Carlo

Guardar

Mar Flores se ha dejado ver este sábado en la inauguración del Mercadillo Aladina apoyando a todos los niños con cáncer y a sus respectivas familias y allí ha desvelado que asistirá a la celebración del primer cumpleaños de su nieto Carlo.

Después de que su nuera, Alejandra Rubio, desvelase esta semana en 'Vamos a ver' que no tenía nada organizado para el cumpleaños de su hijo, pero que invitaría a toda la familia, Mar ha confesado que sí asistirá... ¿coincidirá con Terelu Campos o con su exmarido, Carlo Costanzia?

"Lo celebro con ellos seguro", ha dicho tajante la modelo aunque en un primer momento reaccionaba con ambigüedad cuando le comentaban que Alejandra había dicho que invitará a todo el mundo: "Lo lógico, quien pueda estar y no tenga que trabajar". Eso sí, se ha mostrado emocionada por el paso del tiempo: "Sí, el cinco de diciembre, cómo pasa el tiempo... un añito ya, estamos muy emocionadas".

En cuanto al momento personal que vive, la modelo ha desvelado que está "muy bien, muy cansada porque estamos trabajando muchísimo, estoy agradecida de tener tanto trabajo y de que me salgan tantos proyectos y todo el tiempo libre que me queda apoyando a los míos y a todas las labores sociales que pueda".

Por último, sobre el éxito de sus memorias, ha comentado que está "contenta" con el resultado porque "es un proyecto que he tardado un año y medio en sacar a la luz, ha sido un desarrollo personal importante, estoy contenta y vamos por la segunda edición".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Macron anuncia un servicio militar voluntario a partir de verano de 2026

El presidente francés detalla un nuevo programa de instrucción militar para jóvenes, diseñado en respuesta a escenarios de riesgo nacional, con participación voluntaria y pago mensual, que será implementado progresivamente y cuya estructura completa se conocerá en los próximos meses

Macron anuncia un servicio militar

Marruecos desmantela una "red criminal" de "tráfico internacional de drogas" desde playas de Casablanca

Ocho sospechosos, entre ellos dos mujeres, fueron arrestados tras una operación de las fuerzas de seguridad que interceptó embarcaciones, motores y más de 16 toneladas de hachís, además de casi 150.000 euros y equipos de comunicaciones

Marruecos desmantela una "red criminal"

PP, Vox y Junts tumban en el Congreso la senda de déficit del Gobierno

Con el rechazo parlamentario a los límites fiscales propuestos por el Ejecutivo se complica la aprobación de nuevas cuentas públicas, mientras economistas y portavoces advierten de riesgos para las autonomías y un posible impacto negativo en el crecimiento

PP, Vox y Junts tumban

Un estudio español afianza la doble inmunoterapia más quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón metastásico

La investigación REVEAL, presentada en Barcelona y basada en datos de más de 280 pacientes españoles, demuestra que la combinación de nuevas terapias ha logrado mejorar la esperanza de vida y la respuesta clínica en casos avanzados de este tumor

Infobae

La Junta autoriza un nuevo centro castellano y leonés en el exterior en la provincia argentina de Buenos Aires

La nueva asociación de La Plata, reconocida oficialmente, impulsará la preservación de costumbres de Castilla y León, el intercambio educativo y empresarial y la asistencia a sus miembros, fortaleciendo la presencia de la diáspora en Argentina, destino principal de emigrantes

Infobae