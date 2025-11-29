Lluvias y nieblas activan este sábado avisos en cuatro provincias de la Península

Precipitaciones intensas en el litoral oeste de Galicia --que pueden ser localmente persistentes-- y nieblas persistentes en la meseta norte con posible cencellada durante la madrugada activarán este sábado avisos en cuatro provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Pontevedra activará aviso amarillo por lluvias que alcanzarán precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros. También con aviso de este nivel, pero por niebla estarán Palencia, Valladolid y Zamora.

La AEMET prevé para este sábado la entrada de una masa húmeda atlántica en la Península y el paso de un frente que dejará cielos muy nubosos en la mitad norte peninsular, con precipitaciones desde el principio en Galicia que se irán extendiendo al resto, de forma más débil y ocasional en su parte oriental.

Si bien serán persistentes en Galicia, no se descarta que las lluvias sean localmente fuertes en el oeste, mientras que en el resto de la Península y Baleares el cielo será poco nuboso al principio pero aumentará a nubosidad media y alta, con probables precipitaciones débiles en el norte de la meseta Sur.

Por su parte, en Canarias el cielo será nuboso en el norte de las islas montañosas con posibles lluvias más probables en La Palma, pero en el resto permanecerá poco nuboso o despejado.

Asimismo, se esperan heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste, meseta Norte y localmente moderadas en los Pirineos, mientras que las cotas de nieve oscilarán entre los 1.200 y 1.600 metros.

Las nieblas matinales llegarán a zonas del interior sur de Galicia y depresiones de la meseta Sur, mientras que las más persistentes estarán en la meseta norte con posible cencellada durante la madrugada. De la misma forma, se esperan posibles brumas y nieblas frontales en zonas altas del noroeste peninsular con posibilidad de calima ligera en Canarias.

En cuanto a temperaturas máximas, estarán en ligero ascenso en la fachada mediterránea, Baleares y noroeste peninsular y en ligero descenso en el resto, más acusado en zonas de la meseta sur y en entornos montañosos de la meseta norte. Además, se esperan ascensos de las mínimas en Baleares, en la fachada mediterránea y en el noroeste peninsular, ligeros cambios en el resto y pocos cambios en Canarias.

Por último, el viento será flojo variable en el interior peninsular con tendencia al componente oeste con intervalos de moderado. De esta forma, soplará moderado de suroeste rolando a noroeste en los litorales del norte con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia.

Al mismo tiempo, irá de flojo a moderado del noroeste en el Golfo de Cádiz, del oeste en Alborán y del suroeste en el resto de litorales mediterráneos. Sin embargo, Canarias tendrá alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.