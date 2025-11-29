Agencias

Israel critica la intención de Dublín, "capital del antisemitismo", de cambiar el nombre a un parque

Las autoridades israelíes han criticado este sábado la intención del Ayuntamiento de Dublín de cambiar el nombre de un parque del sur de la capital que lleva el nombre del sexto presidente israelí, Chaim Herzog, nacido en Dublín.

"Dublín se ha convertido en la capital mundial del antisemitismo. La obsesión antisemita y antiisraelí irlandesa es nauseabunda", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en un mensaje publicado en X. Saar ha recordado de Herzog "creció en Dublín y su padre fue rabino jefe de Irlanda", Yitzhak HaLevi Herzog.

Para Saar, "no hay decisión más precisa que la que tomé para cerrar nuestra Embajada en Dublín poco después de tomar posesión como ministro de Asuntos Exteriores", en referencia a la medida adoptada en diciembre de 2024 por la "política extremista antiisraelí del Gobierno irlandés".

También el presidente israelí, Isaac Herzog, hijo de Chaim Herzog, ha expresado su "preocupación" por la iniciativa porque retirar el nombre sería "vergonzoso y lamentable". Herzog ha resaltado el "deterioro" de la relación entre Israel e Irlanda en los últimos años.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores irlandesa, Helen McEntee, también ha pedido rechazar el cambio de nombre porque Herzog es "una figura importante para mucha gente, en particular para la comunidad judía de Irlanda". "Cambiar el nombre de un parque de Dublín así, quitando el nombre de un judío irlandés, no tiene nada que ver (con la crítica a las políticas y acciones del Gobierno israelí) y no tiene cabida en nuestra república inclusiva", ha argumentado.

El lunes los concejales del Ayuntamiento de Dublín votan la moción para rebautizar el parque, nombrado parque Herzog en 1995. Herzog fue presidente de Israel entre 1983 y 1993. Entre los nuevos nombres que se barajan para el parque están los de parque de Palestina, parque de Gaza o parque de Max Levitas en referencia al judío comunista y antirracista fallecido en 2018 a los 103 años de edad y también nacido en Dublín.

