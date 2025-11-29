Agencias

Irán condena el anuncio de Trump del cierre del espacio aéreo venezolano

El Gobierno iraní ha manifestado este sábado su rechazo al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cierre del espacio aéreo de Venezuela.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baqaei, ha criticado las "acciones provocadoras e ilegales contra la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela" y en particular el cierre del espacio aéreo, "contrario a las normas y leyes del derecho internacional", una "acción arbitraria" y una "amenaza sin precedentes" para la seguridad de la aviación internacional.

Baqaei ha advertido de las "peligrosas consecuencias" de esta acción para el derecho internacional, la paz y la seguridad internacionales, ha apuntado, según recoge la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Trump ha declarado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

