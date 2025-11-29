(Crónica) El Deportivo cumple con el liderato en el Carlos Belmonte

El Deportivo de La Coruña se impuso (0-2) al Albacete este sábado para asegurar su liderato en la jornada 16 de LaLiga Hypermotion, mientras que el Almería tropezó por segunda vez en tres días tras no pasar del empate sin goles ante el Huesca.

El cuadro gallego venció con autoridad en el Carlos Belmonte, golpeando al final de cada parte con los goles de Stoichkov y Zakaria Eddahchouri. Los de Antonio Hidalgo, sin reacción manchega en el segundo tiempo, encadenaron cinco triunfos para sumar 32 puntos en lo alto de la tabla a falta de lo que haga el Racing de Santander (29) este domingo contra el Eibar.

Mientras, el Almería, que falló el miércoles al liderato con la derrota en el aplazado contra el Ceuta, perdió algo más de ritmo, 29 puntos, con el empate ante un Huesca en zona peligrosa, todo un quiero y no puedo para los andaluces. Los de Rubi se quedaron sin marcar por primera vez esta temporada por culpa en gran parte del portero Dani Jiménez, el mejor de los visitantes.

La jornada empezó con el triunfo del Ceuta ante el Burgos, tres días de oro para los de la Comunidad Autónomo con dos triunfos con los que el recién ascendido se vuelve a codear con la zona noble que guarda el equipo burgalés pese a dos derrotas seguidas.

En el Estadio Municipal Alfonso Murube, un gol de José Matos, ex de los castellanos, a los 20 minutos supuso el 1-0 definitivo. Los locales reclamaron un penalti antes del descanso y otro el Burgos en el inicio del segundo. El equipo burgalés mejoró con los cambios ofensivos, pero no sufrió al final el Ceuta.

Por otro lado, el Granada se impuso (0-1) a la Cultural y Leonesa para salir de los puestos de descenso pese a sufrir de lo lindo en León. Los de Pacheta metieron la primera que tuvieron, de Jorge Pascual, y aguantaron el asedio rival con las paradas de Ander Astralaga.

Además, en el duelo que cerró la jornada por este sábado, Real Valladolid y Málaga empataron (1-1) en el José Zorilla, donde los locales se adelantaron a los cinco minutos por medio de Peter Federico pero no supieron atar el encuentro. Adrián Niño igualó para los andaluces y el segundo tiempo dejó un intercambio que pudo dar la victoria a cualquiera.

-RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 16 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 28.

Real Sporting - FC Andorra 1-1.

Sábado 29.

AD Ceuta - Burgos CF 1-0.

Cultural Leonesa - Granada CF 0-1.

UD Almería - SD Huesca 0-2.

Albacete BP - RC Deportivo 0-0.

Real Valladolid - Málaga CF 1-1.

Domingo 30.

Real Zaragoza - CD Leganés 14.00 horas.

Real Racing Club - SD Eibar 16.15 horas.

CD Mirandés - Real Sociedad B 18.30 horas.

Córdoba CF - Cádiz CF 18.30 horas.

CD Castellón - UD Las Palmas 21.00 horas.