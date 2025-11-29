Ana Rosa Quintana y su deseo para fin de año

Feliz tras su vuelta a las mañanas con su mítico espacio 'El programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana hace balance del año y considera que "ha sido muy intenso de trabajo, de información", pero "lo importante ha ido bien", haciendo referencia a su salud.

Después de superar el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2021 y por el que estuvo retirada de la vida pública durante un año, la presentadora asegura encontrarse "bien, contenta, tengo energía, eso es lo mejor y mi familia está bien".

En ese aspecto, la comunicadora considera que hay que celebrar que "todo el mundo está contento, ha sido un año duro, de muchísimo trabajo, pero también es lo que queremos todos, que haya noticias, pasen cosas y espero que sean cosas buenas" aunque "lo peor es que la última temporada no son muy buenas, pero bueno".

A Ana Rosa, como deseo de fin de año, le gustaría que "acabáramos con la tensión que hay en este momento entre compañeros, en el Parlamento, en la vida social, la gente está muy tensa y creo que es muy bueno que relajemos un poco todo esto y que haya un reencuentro".