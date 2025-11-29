Agencias

Ana Rosa Quintana y su deseo para fin de año

Guardar

Feliz tras su vuelta a las mañanas con su mítico espacio 'El programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana hace balance del año y considera que "ha sido muy intenso de trabajo, de información", pero "lo importante ha ido bien", haciendo referencia a su salud.

Después de superar el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2021 y por el que estuvo retirada de la vida pública durante un año, la presentadora asegura encontrarse "bien, contenta, tengo energía, eso es lo mejor y mi familia está bien".

En ese aspecto, la comunicadora considera que hay que celebrar que "todo el mundo está contento, ha sido un año duro, de muchísimo trabajo, pero también es lo que queremos todos, que haya noticias, pasen cosas y espero que sean cosas buenas" aunque "lo peor es que la última temporada no son muy buenas, pero bueno".

A Ana Rosa, como deseo de fin de año, le gustaría que "acabáramos con la tensión que hay en este momento entre compañeros, en el Parlamento, en la vida social, la gente está muy tensa y creo que es muy bueno que relajemos un poco todo esto y que haya un reencuentro".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso tumba la senda de déficit del Gobierno con una mayoría absoluta en contra

Con el respaldo de PP, Vox, Junts y UPN, la Cámara Baja rechazó los planes de ajuste presupuestario del Ejecutivo, poniendo en entredicho la aprobación de las cuentas públicas y limitando el margen financiero de las comunidades autónomas

El Congreso tumba la senda

La confianza económica de la eurozona marca máximos desde 2023 con España a la cabeza de las mayores economías

El indicador ESI elaborado por la Comisión Europea registró en noviembre su cifra más elevada desde la primavera pasada, impulsado especialmente por el aumento registrado en España y las notables mejoras en los sectores construcción y minorista europeos

La confianza económica de la

Más de 50.000 espectadores disfrutaron de las actividades de la edición 51 del Festival de Huelva

El certamen cinematográfico de Huelva ha experimentado un incremento del público en sus funciones principales y una mejor valoración de la cartelera, destacando la entrega de premios a producciones mexicanas, brasileñas y españolas durante la gala final

Más de 50.000 espectadores disfrutaron

Detenidos catorce ultras del Betis y del Sevilla tras una reyerta cerca del estadio Sánchez-Pizjuán

Detenidos catorce ultras del Betis

Felipe VI apuesta por avanzar junto a Alemania en el sector de defensa y ensalza a las empresas españolas

El monarca ha defendido en presencia del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, una mayor cooperación bilateral en foros empresariales, subrayando oportunidades en industrias estratégicas y resaltando el valor de trabajar juntos ante desafíos internacionales, económicos y geopolíticos actuales

Felipe VI apuesta por avanzar