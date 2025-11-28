Reino Unido presenta su candidatura para el Mundial Femenino de Fútbol de 2035

Reino Unido presentó este viernes de forma oficial su candidatura para albergar el Mundial Femenino de Fútbol del año 2035, según confirmaron las Federaciones Inglesa, Irlandesa, Escocesa y Galesa que lideran conjuntamente este proyecto.

Esta candidatura incluye a 22 estadios, 16 de ellos Inglaterra, tres en Gales, dos en Escocia y uno en Irlanda del Norte, en 16 ciudades sede. Entre los seleccionados están Wembley, el Emirates Stadium, el Etihad Stadium, Old Trafford, Stamford Bridge, el Tottenham Hotspur Stadium, Hampden Park, Windsor Park o el Cardiff City Stadium.

Estos estadios "ofrecen una combinación de patrimonio, innovación de vanguardia y excelencia operativa de élite, listos para ofrecer instalaciones excepcionales que cumplen con los requisitos de la FIFA", mientras que las ciudades anfitrionas "ofrecen una red de amplia infraestructura, alojamiento amplio, transporte eficiente y una gran oferta cultural". "Con 63 millones de personas viviendo a menos de dos horas de la sede propuesta, sería el torneo más accesible de la historia", remarcaron desde la candidatura.

"El torneo promete ser una celebración en cada rincón de nuestras naciones y un evento que une a las comunidades y da la bienvenida al mundo. Con 4,5 millones de entradas vendidas y una audiencia televisiva global proyectada de 3500 millones, el torneo cautivaría a los aficionados locales y de todo el mundo", añadieron las cuatro federaciones.

Esta candidatura conjunta tiene como lema 'Todos Juntos', con el que pretenden transmitir el objetivo de que "el fútbol femenino y el deporte en general empoderen a todo el mundo". Sería la primera Copa del Mundo Femenina en Reino Unido, con Inglaterra albergando hace tres años la Eurocopa, además de, a nivel masculino, el Mundial de 1966 y la Eurocopa de 1996.

"Organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA sería un gran privilegio para nuestras cuatro naciones. Si tenemos éxito, el torneo de 2035 será el mayor evento deportivo individual celebrado en territorio británico, con 4,5 millones de entradas disponibles para los aficionados", señalaron las cuatro federaciones en una declaración conjunta.

Estas se mostraron "orgullosos del crecimiento" que han impulsado en "los últimos años en el fútbol femenino", pero no olvidan que "aún queda mucho por crecer". "Y este evento desempeñará un papel clave para ayudarnos a lograrlo. En colaboración con la FIFA, una Copa Mundial Femenina en el Reino Unido tiene el poder de impulsar el fútbol femenino y de las niñas, tanto en el Reino Unido como a nivel mundial. Nuestra candidatura también demuestra nuestro compromiso de dejar un legado duradero, de cara a 2035 y en los años posteriores", sentenciaron.

Por su parte, el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, cree que este proyecta "demuestra la pasión del Reino Unido por el fútbol".

"El éxito de las 'Leonas' (apodo de la selección inglesa) ha inspirado a niñas de todo el país, y aprovecharemos ese impulso para dar la bienvenida a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo a un torneo que beneficiará a las comunidades y empresas de las ciudades anfitrionas de todo el Reino Unido", subrayó.

El torneo constará de 104 partidos disputados por 48 equipos durante 39 días, con 48 campos de entrenamiento base, 82 campos de entrenamiento específicos para cada sede y 32 sedes propuestas para el Festival de la Afición de la FIFA. La pasión de los aficionados, el fuerte impacto mediático y la innovadora interacción digital no solo garantizan el éxito de este torneo, sino que también brindan una oportunidad comercial transformadora para el crecimiento global y la reinversión en el fútbol femenino, en beneficio de toda la familia FIFA.