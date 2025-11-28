Agencias

Putin acepta la propuesta de Orbán para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania

Guardar

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aceptado este viernes la propuesta del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para albergar una cumbre con Estados Unidos en Budapest, la capital de Hungría, y mantener conversaciones sobre la invasión rusa de Ucrania.

Putin, que ha dado las gracias a Orbán por su disposición durante un encuentro entre ambos en Moscú, la capital de Rusia, ha recalcado la importancia de las relaciones bilaterales entre los dos países, basadas en el "pragmatismo", según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Sobre la posibilidad de que la delegación rusa se reúna en Budapest con altos cargos estadounidenses, el presidente ruso ha dicho conocer la "postura de Hungría respecto al asunto ucraniano", la cual considera "equilibrada".

"Gracias por la respuesta sobre un posible encuentro con el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) en tu país. La idea de mantener estas conversaciones sale del propio Trump, es su propuesta. Si las conversaciones llevan al uso de Budapest como lugar de encuentro, estaré dispuesto", ha aseverado.

"Las relaciones entre Rusia y Hungría se mantienen y siguen desarrollándose a pesar de todas las dificultades con las que contamos hoy en día", ha sostenido, al tiempo que acusado a "restricciones externas" de parte del "descenso del comercio" entre las partes. "Aún así", ha sostenido, "la cooperación en materia energética entre las partes es muy extensa y hay más preguntas que merecen respuesta", ha apostillado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hansi Flick: "A Lamine le toca dar un paso adelante"

Hansi Flick: "A Lamine le

España pide en Egipto la implicación internacional en la "crítica" situación en el Sahel, Malí, RDC y Nigeria

España pide en Egipto la

Fundación Padre Ángel impulsa ante la ONU proclamar el 16 de diciembre como Día contra la soledad no deseada

Fundación Padre Ángel impulsa ante

UNICEF alerta de que la brecha en el tratamiento del VIH pone en peligro a millones de niños

UNICEF alerta de que la

Tana Rivera reaparece radiante tras salir a la luz que está de nuevo enamorada

Tana Rivera reaparece radiante tras