Putin acepta la propuesta de Orbán para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aceptado este viernes la propuesta del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para albergar una cumbre con Estados Unidos en Budapest, la capital de Hungría, y mantener conversaciones sobre la invasión rusa de Ucrania.

Putin, que ha dado las gracias a Orbán por su disposición durante un encuentro entre ambos en Moscú, la capital de Rusia, ha recalcado la importancia de las relaciones bilaterales entre los dos países, basadas en el "pragmatismo", según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Sobre la posibilidad de que la delegación rusa se reúna en Budapest con altos cargos estadounidenses, el presidente ruso ha dicho conocer la "postura de Hungría respecto al asunto ucraniano", la cual considera "equilibrada".

"Gracias por la respuesta sobre un posible encuentro con el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) en tu país. La idea de mantener estas conversaciones sale del propio Trump, es su propuesta. Si las conversaciones llevan al uso de Budapest como lugar de encuentro, estaré dispuesto", ha aseverado.

"Las relaciones entre Rusia y Hungría se mantienen y siguen desarrollándose a pesar de todas las dificultades con las que contamos hoy en día", ha sostenido, al tiempo que acusado a "restricciones externas" de parte del "descenso del comercio" entre las partes. "Aún así", ha sostenido, "la cooperación en materia energética entre las partes es muy extensa y hay más preguntas que merecen respuesta", ha apostillado.