Perú declara el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular

La situación en la carretera principal de Tacna, que comunica el sur de Perú con Chile, ha llevado a que decenas de camiones queden detenidos debido al bloqueo iniciado por más de cien personas que buscaban ingresar a territorio peruano. Estas personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, se vieron forzadas a buscar rutas alternativas hacia su país de origen después de enfrentar nuevas restricciones migratorias adoptadas por el gobierno chileno. El impacto del cierre parcial de la vía ha generado preocupación entre las autoridades y entorpecido el flujo normal de bienes y personas entre ambos países. Ante este escenario, el presidente de Perú, José Jerí, ha anunciado que se declarará el estado de emergencia en la frontera con Chile para responder a la creciente llegada de migrantes irregulares, según informó el medio original.

De acuerdo con la información divulgada por el mandatario a través de su cuenta oficial en la red X, el anuncio se realizó poco antes de una reunión programada con todo el gabinete peruano. El objetivo es proceder con la declaración formal del estado de emergencia en la zona limítrofe, lo que permitirá el despliegue reforzado de las Fuerzas Armadas y el aumento de las capacidades de control en el paso fronterizo. El presidente Jerí afirmó expresamente: “Nuestras fronteras se respetan”, subrayando la determinación de su gobierno para enfrentar la presión migratoria y fortalecer la seguridad nacional. Según detalló el medio, la decisión se produce tras días de tensión en el límite sur y en medio de una parálisis en el tránsito vehicular ocasionada por la aglomeración de migrantes.

Según consignó el mismo medio, los controles a cargo de la Policía peruana y de las autoridades migratorias locales se incrementarán en la frontera durante los próximos días. Las nuevas medidas buscarán garantizar lo que el presidente calificó como la “tranquilidad” de la población nacional, priorizando la seguridad y el orden en los puntos críticos del territorio fronterizo. El anuncio oficial se enmarca en la respuesta estatal ante la obstrucción del tránsito internacional y la creciente preocupación social en la región de Tacna.

El medio expuso que la mayoría de los migrantes implicados en el bloqueo proceden de Venezuela y se encuentran en tránsito hacia su país natal después de la imposición de nuevas restricciones por parte de Chile. El gobierno peruano les requiere poseer una visa específica para su ingreso, una condición que complica la movilidad y agrava la situación de quienes buscan transitar por la frontera sur. La promulgación del estado de emergencia aspira a contener el flujo irregular y a garantizar que se cumplan los procesos de identificación y registro exigidos por las autoridades nacionales.

El panorama podría agravarse tras la segunda vuelta de las elecciones chilenas, programadas en dos semanas, según publicó la fuente. El candidato José Antonio Kast, representante del Partido Republicano y con opciones de victoria en los comicios, ha declarado como parte de su plataforma la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular y el cierre de pasos fronterizos tanto con Perú como con Bolivia. Si estas propuestas se materializan, el flujo migratorio hacia Perú podría aumentar, colocando aún mayor presión sobre los sistemas de control y respuesta en la frontera.

Según información del medio, la reacción del gobierno peruano se produce en un contexto de creciente atención a las políticas migratorias regionales y al tránsito de personas provenientes de Venezuela y otros países afectados por nuevas regulaciones en el territorio chileno. Estas condiciones han derivado en una movilidad forzosa que intensifica la presencia de migrantes en las vías de acceso a Perú y alimenta la controversia en torno a la gestión compartida de la frontera sur.

La previsión de las autoridades peruanas apunta a que el refuerzo de la vigilancia y de los dispositivos de control será necesario para evitar un incremento en el número de ingresos irregulares y proteger los corredores logísticos y comerciales clave entre ambos países. Los funcionarios encargados de la seguridad y la migración han recibido instrucciones para actuar de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, una vez que la declaración del estado de emergencia sea formalizada durante la sesión de gabinete, tal como detalló el medio de referencia.

En el mensaje compartido en redes sociales, el presidente Jerí ha remarcado la postura del Ejecutivo sobre la defensa de la soberanía nacional y la necesidad de controlar los puntos de acceso más conflictivos, de acuerdo con la cobertura del medio. Las autoridades locales en Tacna, por su parte, han alertado sobre el impacto de la paralización en la actividad económica regional y han solicitado apoyo inmediato del gobierno central para restablecer la normalidad en los pasos fronterizos.

En síntesis, el gobierno peruano ha optado por declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile como respuesta a la escalada de la migración irregular y al bloqueo de la carretera principal por parte de visitantes extranjeros, acciones que han generado un escenario de creciente presión sobre las autoridades y la población local. El anuncio implica una intensificación de los controles, mayor presencia militar y policial y una vinculación directa con los resultados de las próximas elecciones chilenas que podrían modificar, aún más, la dinámica migratoria en el cono sur.