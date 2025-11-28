Orbán viaja a Rusia para reunirse con Putin en plenos contactos para poner fin a la invasión de Ucrania

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha iniciado este viernes su visita a Moscú, la capital rusa, donde tiene previsto reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en pleno aumento de los contactos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

"Camino a Moscú. Hablaremos de seguridad energéticas, precios asequibles y bajos de cara al invierno en Hungría. Por eso fuimos a Washington y por eso vamos a Rusia ahora", ha manifestado Orbán en un mensaje difundido a través de Facebook antes de abandonar territorio húngaro.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado esta visita y ha indicado que está previsto que ambos se reúnan sobre las 13.00 horas (hora local de Moscú), según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Orbán y Putin se han reunido doce veces --dos desde que comenzó la invasión en febrero de 2022--. La última de ellas tuvo lugar en julio de 2024, cuando el primer ministro húngaro visitó Rusia, Ucrania, China y Estados Unidos.

Antes de abandonar Hungría, Orbán se ha dirigido a la prensa, a la que ha informado de que el objetivo de las negociaciones es "garantizar el suministro energético a Hungría de cara al invierno".

El encuentro llega a mediad que Estados Unidos trata de ejercer presión para poner fin a la invasión. Esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que sus dos enviados en el marco del proceso de negociaciones para lograr la paz en Ucrania se reunirán con el lado ruso y ucraniano a fin de impulsar la firma de un acuerdo formulado por Washington.