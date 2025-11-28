Max Verstappen: "Si pilotara el McLaren, el Mundial ya se habría ganado, fácilmente"

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) defendió este viernes que si pilotara el McLaren del británico Lando Norris, ya habría "ganado" el Mundial "fácilmente", al mismo tiempo que reconoció que sientes "más presión" cuando estás cerca de ganar el primer título, porque no sabes "si conseguirás otra" oportunidad.

"Tu sueño es ganar un campeonato y ahí es cuando la presión aumenta. Fue igual para mí cuando estaba luchando por mi primer título. Definitivamente, sientes más presión de estar en esa lucha y pensar 'esta es mi oportunidad' y no saber si conseguirás otra", expresó el tetracampeón del mundo sobre Norris en una entrevista a PA recogida por Europa Press.

En la previa del Gran Premio de Catar, penúltima prueba del calendario, Verstappen apuntó que se escondería "mucho" si estuviera "en su posición" (la de Norris), porque "la presión de superarlo está en el fondo de su mente". "A él le afecta más cuando alguien dice algo negativo, pero cada persona es diferente. A mí me da igual. Yo digo 'da igual, puedes decir lo que quieras', explicó.

"Cuando ya has ganado cuatro Campeonatos del Mundo, es increíble y realmente no debería estar en la pelea, pero estoy aquí", celebró sus opciones en la recta final del Mundial. Y aseguró que si estuviera pilotando el McLaren de Norris, no se estaría "hablando de un Mundial, ya se habría ganado, fácilmente". "Quiero decir que ganaron Constructores tan pronto que sí", agregó.

El tetracampeón del mundo también reveló que sigue en estrecho contacto con Christian Horner, admitiendo que habla con el ex director de equipo de Red Bull en cada carrera. "Me manda un mensaje sobre cualquier cosa, sobre cómo ha ido la carrera y sobre cómo nos va la vida. Así que seguimos en contacto", reveló.

"Es muy importante reconocer lo que Christian hizo por este equipo y los momentos que vivimos juntos; el primer título en 2021, la montaña rusa de ese año y las emociones de la última carrera en Abu Dabi. Son momentos que nunca olvidará", reconoció.

Y el neerlandés cree que "el problema" con Horner "es que había muchas cosas que estaban pasando". "Estábamos perdidos con el coche y eso no ayudó en términos de mantener todo bajo control y tranquilo y la gente también se iba", analizó. "Pero todo junto con el cambio de jefe de equipo, además de entender de repente el coche, por casualidad trajo la paz porque la gente de repente volvió a tener más confianza y eso calmó las cosas", agregó.

Verstappen ganó su primer título al destronar a Lewis Hamilton para comenzar un reinado de cuatro Mundiales. Hamilton solo ha ganado dos carreras desde entonces y el siete veces campeón del mundo describió recientemente su primera temporada en Ferrari como una "pesadilla".

"Si no te sientes seguro o cómodo dentro de la dinámica del equipo, no puedes ser tú mismo y eso tiene un impacto", expresó Verstappen de su antiguo rival. "Dejas un equipo que ha sido tu segunda familia en Mercedes. Todo el mundo se benefició de eso, Mercedes y Lewis, y luego ir por un camino completamente diferente no es fácil, además de que te enfrentas a un tipo (Charles Leclerc) que ha estado allí por un tiempo. Es muy duro", añadió.

Además, valoró los 40 años del piloto inglés. "La edad no está de tu lado. No vas a ser más rápido a esa edad, no necesariamente más lento, pero definitivamente no más rápido, mientras que Charles sigue mejorando, así que eso tampoco le ayuda", concluyó.