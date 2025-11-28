Manuel Cortés se pronuncia como nunca sobre el episodio de la manguera de Isa Pi: "Kiko ha reconocido sus errores"

“La historia ya se sabe cuál ha sido. Está claro que hay detalles que uno no puede negar, obviamente, porque a mí no me pertenece negarlo. Y sobre todo porque el protagonista, que es mi primo Kiko, ha dicho lo que piensa”. Con estas palabras, Manuel Cortés señaló su posición en la polémica que ha sacudido a la familia Pantoja desde que Kiko Rivera admitió haber rociado con una manguera a su hermana Isa Pantoja cuando esta tenía 16 años, según publicó Europa Press. La reacción de Cortés llega después de que su madre, Raquel Bollo, recibiera duras críticas tras expresar dudas sobre el testimonio de Isa y desvincularse de los hechos ocurridos en la finca Cantora.

Según informó Europa Press, el episodio del que se habló ocurrió una noche de diciembre años atrás, cuando Isa Pantoja permanecía en Cantora. Isabel Pantoja, al descubrir un teléfono oculto de su hija para comunicarse con su novio, reaccionó con enfado y alertó a Kiko Rivera. La intervención derivó en el cuestionado episodio de la manguera. Isa relató a finales de diciembre el impacto traumático de aquel hecho, mientras que la reciente entrevista de Kiko Rivera en la que asumió sus errores reavivó el debate mediático y puso en el punto de mira a Raquel Bollo, reconocida por su cercanía pasada tanto con el DJ como con Isabel Pantoja, pese a que actualmente no mantienen relación.

Raquel Bollo, en respuesta a las acusaciones, recurrió a un plató televisivo para subrayar que siempre ha condenado el maltrato y revindicó su propia experiencia como víctima de violencia, detalló Europa Press. Bollo insistió en que las versiones que recibió describían el incidente como una discusión en la que hubo un forcejeo, destacando que, según su relato, su hijo Manuel Cortés no intervino, aunque se encontraba presente en la vivienda junto a Kiko. En sus declaraciones afirmó: “A mí la historia que se me cuenta no deja de ser una discusión, donde hay un forcejeo. Su hija le dice ciertas cosas a su madre, Kiko está presente y escucha esa barbaridad, van a llamar a la policía y su hermano tiene una reacción. Yo dije en mi entrevista que fue, según me cuentan, una acción-reacción, y eso no quiere decir que esté bien. Estoy cansada”.

Manuel Cortés, por su parte, decidió presentarse ante los medios para mostrar su apoyo a su madre y defender su versión de los hechos. De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Cortés reconoció que las declaraciones de Bollo no generaron consenso en el público y explicó: “Yo siempre le digo que hay que aprender de los errores, yo el primero, pero tampoco creo que ella haya dicho algo que sea de una gravedad muy grande aunque a lo mejor ella se equivocó, lo dijo mal”. Sobre la controversia central, reiteró que Kiko Rivera se responsabilizó públicamente, insistiendo en que él no puede desmentir lo admitido por su primo. Al mismo tiempo, se mostró dispuesto a expresar sus opiniones siempre con respeto y veracidad, y cuestionó la versión aportada por Aguasantas, su expareja, quien sugirió que Manuel podría haber intervenido en el incidente. “Personas que simplemente por haber estado en mi vida se crean oportunas o necesarias, o se atrevan a decir que yo fui quien pudo parar eso, me parece ridículo, la verdad”, sentenció.

Cortés también resaltó la relación que mantiene con Kiko Rivera y defendió la actitud de su primo tras asumir errores del pasado. “Aunque él sabe que siempre tiene mi apoyo, si él reconoce sus errores, yo soy una persona que nunca voy a bailar en el agua, como se suele decir. Yo siempre le digo lo que me parece bien y lo que me parece mal. Si él ha reconocido sus errores, ¿cómo te voy a decir yo que no se ha equivocado? Pues claro, se ha equivocado, él ha reconocido sus errores como un hombre, como un caballero y pienso que eso también es de tener en cuenta”. Esta postura intenta equilibrar el respaldo familiar con la valoración crítica de las acciones de Kiko, según reportó Europa Press.

Al referirse a la situación sentimental de Kiko Rivera, Manuel Cortés mencionó el proceso que afronta su primo tras la ruptura con Irene, considerando que estos cambios afectaron su estado de ánimo dado el largo periodo de convivencia y el vínculo personal que mantuvieron. Europa Press recogió sus palabras: “Yo a Kiko le veo muy bien. Le veo muy bien dentro de lo malo, porque obviamente es normal que uno tenga su cosa, ¿no? Son muchos años junto a una persona, y una persona muy importante en la vida de mi primo, Irene. Y cuando la dejas así, de la noche a la mañana, no creo que sea fácil, ¿no?”.

Sobre un posible acercamiento entre Isa y Kiko Rivera, el artista descartó influir en la decisión y enfatizó: “Su hermana decida lo que decida, eso está en ella”. Manuel Cortés indicó que no pretende tomar partido directo ni involucrarse más de lo necesario, dejando a Isa Pantoja la autonomía para resolver el futuro de la relación con su hermano, reportó Europa Press. Respecto al distanciamiento entre Isabel Pantoja y sus hijos, admitió su deseo de que las diferencias familiares puedan resolverse, aunque aclaró que no dispone de una solución ni puede asegurar que la reconciliación llegue a producirse, expresando: “Me encantaría que todo estuviera bien, ya te aseguro que yo no tengo la varita y no sé si se solucionará. El tiempo dirá, el tiempo dirá”.

De este modo, la intervención de Manuel Cortés representa un intento de matizar las posiciones sobre la polémica familiar, reafirmar el respaldo a su madre y primo, y desmentir las versiones que lo implicaban directamente en los hechos, mientras la repercusión mediática en torno al episodio de la manguera y las tensiones internas de la familia Pantoja mantienen el interés público y la discusión abierta, según la información recogida por Europa Press.