Agencias

Lagarde (BCE) reitera que los tipos están bien posicionados, pero avisa de los riesgos para la inflación

Guardar

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reiterado que los tipos de interés están bien posicionados, aunque ha avisado de los riesgos para la inflación de incrementar Estados Unidos los aranceles o de verse alteradas las cadenas de suministros.

"Los tipos de interés que acordamos en las últimas reuniones son, en mi opinión, correctos. Sigo diciendo que estamos en una buena posición dentro del ciclo de inflación, que hemos logrado controlar", ha afirmado Lagarde en declaraciones al canal de televisión eslovaco 'JOJ24'.

No obstante, la 'guardiana del euro' ha indicado que un recrudecimiento de las tensiones comerciales o las perturbaciones en las cadenas de suministro podría ejercer presiones al alza sobre los precios y alejarlos del objetivo de estabilidad del 2%.

Asimismo, Lagarde ha constatado que el comportamiento del PIB en la eurozona ha sido resiliente y mejor de lo esperado, por lo que no ha descartado que pueda cerrar este año por encima del 1,2% previsto por el BCE en septiembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ceuta impide el liderato del Almería de penalti

Una pena máxima transformada por Rubén Díez otorga al conjunto ceutí la victoria tras reanudarse el choque suspendido, frenando la escalada de la escuadra visitante y alejándola del primer puesto, mientras los locales cortan una negativa secuencia

El Ceuta impide el liderato

VÍDEO: Condenado a 14 años de prisión el expresidente peruano Martín Vizcarra por corrupción

La justicia de Perú dictaminó que Martín Vizcarra incurrió en delito de cohecho durante su gestión en Moquegua, suma una inhabilitación de nueve años y una multa económica, mientras él insiste en que la sentencia es política

VÍDEO: Condenado a 14 años

Banco central de México recorta tres décimas, hasta el 0,3%, su previsión de crecimiento económico para 2025

La estimación del Banco de México refleja un panorama menos optimista ante la debilidad económica registrada recientemente, la incertidumbre sobre el T-MEC y las políticas de Estados Unidos, con previsiones laborales y de consumo aún resilientes según el informe trimestral

Banco central de México recorta

HP cierra su año fiscal ganando un 8,9% menos y anuncia despidos y mejoras en el dividendo

La multinacional tecnológica implementará una reestructuración que prevé la eliminación de hasta seis mil puestos de trabajo, mientras proyecta nuevas entregas para accionistas, persiguiendo mayor eficiencia y afrontando desafíos competitivos durante el próximo ciclo fiscal

HP cierra su año fiscal

Irlanda propone un endurecimiento de su política migratoria para intentar frenar el crecimiento poblacional

Las reformas establecen nuevas condiciones para acceder a la ciudadanía y a la reunificación familiar, elevando los requisitos de residencia y autosuficiencia, en respuesta al aumento de habitantes y en línea con normativas de la Unión Europea

Irlanda propone un endurecimiento de