La Reina Letizia acude a la reunión de Real Patronato sobre Discapacidad y a su entrega de premios en Salamanca

La Reina Letizia acudirá el próximo miércoles, 3 de diciembre, a la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en Salamanca.

Los actos se desarrollarán con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en cAstilla y León.

La Reina Leticia participará en estos actos, que se desarrollarán a partir de las 11.30 horas en el Centro de Referencia Estatal (CRE) Alzheimer del Imserso, en la capital salmantina.