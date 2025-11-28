Agencias

La Reina Letizia acude a la reunión de Real Patronato sobre Discapacidad y a su entrega de premios en Salamanca

Guardar

La Reina Letizia acudirá el próximo miércoles, 3 de diciembre, a la reunión del Consejo Del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad en Salamanca.

Los actos se desarrollarán con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en cAstilla y León.

La Reina Leticia participará en estos actos, que se desarrollarán a partir de las 11.30 horas en el Centro de Referencia Estatal (CRE) Alzheimer del Imserso, en la capital salmantina.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hansi Flick: "A Lamine le toca dar un paso adelante"

Hansi Flick: "A Lamine le

España pide en Egipto la implicación internacional en la "crítica" situación en el Sahel, Malí, RDC y Nigeria

España pide en Egipto la

Fundación Padre Ángel impulsa ante la ONU proclamar el 16 de diciembre como Día contra la soledad no deseada

Fundación Padre Ángel impulsa ante

UNICEF alerta de que la brecha en el tratamiento del VIH pone en peligro a millones de niños

UNICEF alerta de que la

Tana Rivera reaparece radiante tras salir a la luz que está de nuevo enamorada

Tana Rivera reaparece radiante tras