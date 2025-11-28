Agencias

La Fiscalía Antiterrorista de Francia pide investigar la muerte de dos niños en Gaza por "crímenes de guerra"

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia (PNAT) ha pedido a un juez de instrucción de la capital, París, que investigue la muerte de dos niños franceses en un bombardeo perpetrado por el Ejército israelí en octubre de 2023 por presuntos "crímenes de guerra".

"Tras una denuncia interpuesta ante la justicia civil el 6 de junio de 2025, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, la PNAT solicitó, el 30 de septiembre de 2025, la apertura de una investigación judicial por crímenes de guerra", han confirmado este viernes a Europa Press fuentes del PNAT.

El bombardeo israelí, registrado en la noche del 23 al 24 de octubre de 2023, acabó con la vida de Abderrahim, de 6 años, y de Janna, de 9, ambos de nacionalidad francesa. Su hermano pequeño y su madre también resultaron heridos en el ataque.

La abuela de los dos menores muertos en Gaza presentó una demanda civil por "crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio" ante la unidad de crímenes de lesa humanidad del Tribunal de Primera Instancia de París con la ayuda de la ONG Liga de Derechos Humanos (LDH), personada como parte civil.

"Esta denuncia tiene como objetivo ayudar a prevenir y procesar a los responsables, militares o políticos del genocidio en curso en la Franja de Gaza, que afecta indiscriminadamente a toda la población civil del enclave", indicó la ONG en un comunicado en junio.

La denuncia, explicó la organización, "se inscribe en el marco de la lucha en curso contra la impunidad de los autores de crímenes internacionales", si bien la Fiscalía Antiterrorista de Francia ha descartado investigar el caso por "crímenes de lesa humanidad" y de "genocidio".

EuropaPress

