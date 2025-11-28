La delegación iraní planea no acudir al sorteo del Mundial de Fútbol por las restricciones de Estados Unidos

La Federación Iraní de Fútbol planea no acudir al sorteo del Mundial de Fútbol de 2026 que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington, en protesta por las restricciones de entrada en los Estados Unidos, según dijo este viernes el portavoz Amir Mahdi Alavi a la televisión estatal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto una prohibición general de entrada a personas procedentes de Irán, con excepciones limitadas. Se espera que haya más margen de maniobra con motivo del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México los próximos meses de junio y julio, por lo que queda por ver a cuántos iraníes se permitirá la entrada. Irán y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de 45 años.

"Tras consultar al Ministerio de Deportes y al Ministerio de Asuntos Exteriores, hemos informado a la FIFA de que la cuestión de la no concesión de visados a algunos miembros de federaciones de fútbol ha trascendido ya el ámbito deportivo", declaró Alavi.

Este aseguró que, por lo tanto, ningún miembro de la federación ni de su cuerpo técnico asistirá al sorteo de la fase final del próximo viernes. A principios de octubre, el mismo portavoz confirmó que se había denegado la entrada al presidente federativo, Mehdi Taj, al seleccionador, Amir Ghalenoei, y a otros siete directivos.