Joma ficha al velocista estadounidense Marcellus Moore

El pasado mes de junio, el velocista estadounidense Marcellus Moore cronometró 9,96 segundos en la prueba de 100 metros, una marca que lo ubicó en el puesto 32 de la clasificación mundial, de acuerdo con la información difundida por Joma. A partir de este hito, la marca deportiva española confirmó la incorporación de Moore a su equipo como parte de una estrategia firme para afianzar su presencia en el sector del atletismo norteamericano, con énfasis tanto en el rendimiento competitivo como en la innovación tecnológica.

Según consignó la compañía, la elección de Moore como nuevo embajador responde a los planes de expansión en Estados Unidos y a la búsqueda de un perfil atlético que represente las cualidades de velocidad y proyección internacional. Joma destacó que este movimiento fortalece su enfoque en la velocidad, una disciplina que la marca señala como prioritaria en su desarrollo actual dentro del deporte de alto rendimiento.

Entre las novedades presentadas por Joma figura el calzado que Moore utilizará en las próximas competiciones: las zapatillas de clavos modelo R-1100. Este diseño se elaboró específicamente para pruebas de velocidad mixta y carreras hasta 400 metros en pista y vallas. Dentro de sus características, se subraya una estructura ultraligera, creada para optimizar aspectos fundamentales como la salida, la toma de las curvas y el tramo final del sprint, factores que suelen incidir directamente en el desempeño de los velocistas.

La parte superior del calzado utiliza un hilo técnico con propiedades transpirables y adaptable a la morfología del pie, además de incorporar el sistema de ventilación VTS, el cual favorece la expulsión del sudor y el control de la humedad interna. La compañía mencionó que esta combinación contribuye a mantener un entorno adecuado para que el atleta pueda concentrarse en su rendimiento durante la competición.

En cuanto a la mediasuela, el producto integra la tecnología Light Reactive, que usa un material Pebax especial inyectado. Esta solución permite disminuir el peso del calzado a 170 gramos. Asimismo, el material ayuda a absorber impactos y a ofrecer un retorno eficiente de la energía generada en cada zancada, según detalló Joma en el comunicado. Para potenciar la velocidad y eficiencia de Moore, el modelo incorpora una placa de fibra de carbono denominada Carbon Plate. Esta pieza busca maximizar la propulsión y la transferencia de energía, además de minimizar la fatiga muscular durante las pruebas, tal como reportó la empresa española.

El piso exterior se compone de un nylon de bajo peso con alta resistencia a la abrasión, con un sistema de clavos metálicos en la zona delantera. Este componente busca proporcionar un nivel óptimo de agarre y tracción en superficies de pista, un aspecto señalado como esencial por especialistas en atletismo cuando se trata de lanzadas de velocidad y sprints prolongados.

El acuerdo con Moore se inscribe en la estrategia de Joma de consolidarse en uno de los deportes en los que la marca ha depositado una parte sustancial de sus recursos para investigación y desarrollo. “Con esta fuerte apuesta, Joma sigue creciendo en uno de sus deportes estrella con un enfoque orientado al rendimiento y la innovación”, consigna el texto reproducido en la nota de prensa, recogido por el medio.