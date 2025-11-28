Agencias

Joma ficha al velocista estadounidense Marcellus Moore

La empresa española anunció la llegada de una joven promesa del atletismo de Estados Unidos, reconocido por superar la barrera de los 10 segundos en 100 metros, para impulsar su expansión en el sector norteamericano con un enfoque tecnológico y competitivo

Guardar

El pasado mes de junio, el velocista estadounidense Marcellus Moore cronometró 9,96 segundos en la prueba de 100 metros, una marca que lo ubicó en el puesto 32 de la clasificación mundial, de acuerdo con la información difundida por Joma. A partir de este hito, la marca deportiva española confirmó la incorporación de Moore a su equipo como parte de una estrategia firme para afianzar su presencia en el sector del atletismo norteamericano, con énfasis tanto en el rendimiento competitivo como en la innovación tecnológica.

Según consignó la compañía, la elección de Moore como nuevo embajador responde a los planes de expansión en Estados Unidos y a la búsqueda de un perfil atlético que represente las cualidades de velocidad y proyección internacional. Joma destacó que este movimiento fortalece su enfoque en la velocidad, una disciplina que la marca señala como prioritaria en su desarrollo actual dentro del deporte de alto rendimiento.

Entre las novedades presentadas por Joma figura el calzado que Moore utilizará en las próximas competiciones: las zapatillas de clavos modelo R-1100. Este diseño se elaboró específicamente para pruebas de velocidad mixta y carreras hasta 400 metros en pista y vallas. Dentro de sus características, se subraya una estructura ultraligera, creada para optimizar aspectos fundamentales como la salida, la toma de las curvas y el tramo final del sprint, factores que suelen incidir directamente en el desempeño de los velocistas.

La parte superior del calzado utiliza un hilo técnico con propiedades transpirables y adaptable a la morfología del pie, además de incorporar el sistema de ventilación VTS, el cual favorece la expulsión del sudor y el control de la humedad interna. La compañía mencionó que esta combinación contribuye a mantener un entorno adecuado para que el atleta pueda concentrarse en su rendimiento durante la competición.

En cuanto a la mediasuela, el producto integra la tecnología Light Reactive, que usa un material Pebax especial inyectado. Esta solución permite disminuir el peso del calzado a 170 gramos. Asimismo, el material ayuda a absorber impactos y a ofrecer un retorno eficiente de la energía generada en cada zancada, según detalló Joma en el comunicado. Para potenciar la velocidad y eficiencia de Moore, el modelo incorpora una placa de fibra de carbono denominada Carbon Plate. Esta pieza busca maximizar la propulsión y la transferencia de energía, además de minimizar la fatiga muscular durante las pruebas, tal como reportó la empresa española.

El piso exterior se compone de un nylon de bajo peso con alta resistencia a la abrasión, con un sistema de clavos metálicos en la zona delantera. Este componente busca proporcionar un nivel óptimo de agarre y tracción en superficies de pista, un aspecto señalado como esencial por especialistas en atletismo cuando se trata de lanzadas de velocidad y sprints prolongados.

El acuerdo con Moore se inscribe en la estrategia de Joma de consolidarse en uno de los deportes en los que la marca ha depositado una parte sustancial de sus recursos para investigación y desarrollo. “Con esta fuerte apuesta, Joma sigue creciendo en uno de sus deportes estrella con un enfoque orientado al rendimiento y la innovación”, consigna el texto reproducido en la nota de prensa, recogido por el medio.

Temas Relacionados

JomaMarcellus MooreR-1100Estados UnidosEspañaAtletismoVelocidadZapatillas deportivasTecnología deportivaPista de atletismoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Albares defiende ante israelíes y palestinos que "es hora de acabar con tanto sufrimiento" y una paz duradera

Durante la apertura del foro ministerial de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona, el titular de Exteriores español urgió a israelíes y palestinos a impulsar consensos, apoyar la vía de dos estados y priorizar soluciones efectivas en el conflicto regional

Infobae

Arrestan en Benidorm un extesorero de la Policía colombiana que huyó con 850 millones de pesos

El hombre, de 43 años, fue capturado tras una orden internacional emitida por el robo de fondos públicos mientras desempeñaba funciones administrativas en Colombia y ya se encuentra a disposición de la Audiencia Nacional para su posible extradición

Arrestan en Benidorm un extesorero

Kallas pide "los esfuerzos de todos" en la UpM para asegurar una paz duradera en Gaza

Durante el foro regional, la jefa diplomática de la Unión Europea señaló que la resolución de la ONU sobre una fuerza internacional supone una oportunidad histórica para lograr estabilidad en Oriente Próximo y recalcó la importancia de la ayuda humanitaria

Kallas pide "los esfuerzos de

La catalana Didit amplía la presencia de su software de verificación de identidad en América Latina

Infobae

Las autoridades de Gaza anuncian que la ofensiva de Israel ha matado ya a más de 70.000 personas

Las autoridades de Gaza anuncian