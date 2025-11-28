Agencias

El Museo del Louvre subirá un 45% el precio de sus entradas para los visitantes fuera de la UE en 2026

Las entradas para acceder al Museo del Louvre en París (Francia) subirán su precio un 45% en el caso de los recorridos individuales a partir del próximo 14 de enero de 2026 para los visitantes fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).

Así, el billete para recorridos individuales costará 32 euros el próximo año, frente a los 22 euros actuales, mientras que también subirá el precio de los grupos con guías acreditados, hasta los 28 euros, donde también el número de participantes se limitará ahora a 20 personas, según ha confirmado un portavoz del museo a Europa Press.

Además del famoso museo, esta medida afecta a varias instituciones culturales nacionales más, entre ellas el Palacio de Versalles, el Centro de Monumentos Nacionales (Sainte Chapelle), la Ópera de París y el Palacio de Chambord.

A principios de 2025, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, anunció la aplicación de tarifas diferenciadas para los visitantes del EEE y los visitantes no pertenecientes al EEE en varios establecimientos.

Se espera que esta subida de precios aumente los ingresos de la institución entre 15 y 20 millones de euros al año, que se destinarán, en particular, a los planes maestros técnicos dentro del marco del proyecto 'Louvre - Nouvelle Renaissance', cuyo objetivo es modernizar y transformar el museo para dar respuesta a sus problemas estructurales.

En 2024, el Museo del Louvre recibió un total de 8,7 millones de visitantes, de los cuales el 77% procedía del extranjero. En enero de 2024, el precio de la entrada para todos los visitantes se aumentó de 17 a 22 euros.

