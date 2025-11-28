El Gran Premio de España de F1 de 2026 en Madrid saca a la venta nuevas entradas

Las gradas adicionales que permitirán acoger a más espectadores en el circuito 'Madring' de Madrid surgieron como resultado del avance en las obras de infraestructura, lo que ha permitido habilitar nuevas zonas para quienes buscan asistir al Gran Premio de España 2026 de Fórmula 1. De acuerdo con información divulgada por la organización, la venta de estas entradas coincide con la campaña navideña y representa una nueva oportunidad para los aficionados interesados en presenciar el evento programado del 11 al 13 de septiembre de 2026 en la capital española.

Según informó Europa Press a través de un comunicado del comité organizador, la comercialización de la nueva remesa de localidades responde a la intensa demanda registrada tras agotarse las primeras más de 53.000 entradas que salieron al mercado en septiembre de este año. El incremento en la oferta de boletos incluye gradas en sectores recién habilitados, además de entradas para acceso general, modalidad favorecida entre muchos seguidores del automovilismo. La organización detalló que los nuevos tickets estarán disponibles en la página oficial del evento, www.madring.com.

El impacto de este relanzamiento se ha destacado en el comunicado oficial: “Esta nueva fase de venta refleja el sólido avance del proyecto y reafirma la excelente acogida que está teniendo el Gran Premio de España 2026 por parte de la afición que tiene una nueva oportunidad de asegurarse su presencia en el evento”. Estas manifestaciones subrayan el interés sostenido que ha despertado en el público la próxima edición del gran premio en la capital.

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ya había anticipado este movimiento en septiembre, cuando participó en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press. En esa ocasión, De los Mozos proyectó la apertura de 30.000 localidades adicionales durante las festividades de Navidad y subrayó la repercusión que la Fórmula 1 tiene sobre la promoción internacional de la ciudad y el país, afirmando que este evento contribuye a fortalecer tanto la “marca Madrid” como la “marca España”. El dirigente recordó que, después de unos Juegos Olímpicos, un gran premio de Fórmula 1 figura como el segundo acontecimiento deportivo con mayor relevancia, mostrando confianza en el éxito del evento para la capital.

Conforme reportó Europa Press, el circuito 'Madring' donde se celebrará la competición tiene características específicas que le otorgan singularidad: consiste en un trazado semiurbano de 5,4 kilómetros que cuenta con 22 curvas, entre las cuales se distingue el tramo llamado 'La Monumental', con 550 metros y un peralte del 24%. La configuración del circuito ha favorecido la ampliación de las zonas de espectadores a medida que progresan las obras estructurales, permitiendo así aumentar la capacidad total.

El vínculo entre la ciudad de Madrid y la Fórmula 1 se refuerza no solo a través del atractivo para los espectadores nacionales e internacionales, sino por el impulso económico y mediático que supone un evento de tal magnitud, como destacó el propio De los Mozos. La decisión de lanzar una nueva remesa de boletos coincide con periodos comerciales clave, como el denominado 'Black Friday' y las fiestas navideñas, lo que apunta a captar un mayor número de interesados en asegurar su presencia anticipadamente.

El acceso general, que representa una de las alternativas de mayor demanda por parte de la afición, forma parte esencial de las nuevas opciones de compra. Europa Press especificó que quienes adquieran alguna de las nuevas localidades podrán hacerlo únicamente a través del portal web oficial del campeonato, garantizando así la fiabilidad y regulación en la distribución de las entradas.

Con esta decisión, la organización busca dar respuesta a quienes no lograron conseguir boletos en la primera etapa de ventas. El esfuerzo por habilitar nuevas zonas se observa también como parte integral del proceso de desarrollo del circuito, planificado para cumplir con los estándares requeridos por la Federación Internacional del Automóvil para la celebración de una carrera de Fórmula 1.

Las fechas establecidas para el evento, del 11 al 13 de septiembre de 2026, marcan la entrada de Madrid en el calendario de la máxima categoría del automovilismo internacional, consolidando la posición de la ciudad en el panorama deportivo global. La venta de entradas y el notable interés por el evento constituye una muestra del arraigo de este deporte en la afición local y de la expectativa que genera el estreno de un circuito de características inéditas.

Según publicó Europa Press, la experiencia para el público incluye, además del espectáculo deportivo, la oportunidad de presenciar el debut de un trazado pensado tanto para la competición como para maximizar la visibilidad para los asistentes. La organización aseguró que la venta de entradas continuará según el ritmo que marquen el desarrollo de las obras y la evolución del proyecto, manteniendo informada a la afición sobre futuras disponibilidades en caso de que la demanda siga superando la oferta.

El Gran Premio se perfila como una de las citas señaladas para el calendario automovilístico y para los seguidores de la Fórmula 1 en España y en el extranjero. A través de las actualizaciones y anuncios que distribuyó Europa Press, se resaltó el entusiasmo generado por la llegada de la competición a Madrid y la importancia de la evolución de las obras para permitir una mayor asistencia, facilitando así el acceso de más personas al espectáculo del automovilismo internacional.