El fin de semana dejará lluvias en norte peninsular, Mediterráneo y Baleares con heladas de hasta -4ºC el lunes

Las mínimas previstas en varias regiones, como Madrid con -2 ºC el lunes, anuncian una semana marcada por heladas extendidas y temperaturas especialmente bajas durante la madrugada. A esto se suma la sucesión de frentes lluviosos que activarán las precipitaciones a lo largo del territorio peninsular, junto con episodios de niebla y la posibilidad de tormentas en el área mediterránea, según la predicción de Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), según consignó el medio.

Según la información detallada por la AEMET, recogida por varios medios, el fin de semana arrancará con un viernes de tiempo estable en la mayor parte de la Península Ibérica, donde solo se prevé alguna precipitación débil en áreas del oeste de Galicia y el Pirineo. Se anticipan bancos de niebla en áreas del interior, que tenderán a disiparse durante las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas, las máximas alcanzarán valores entre los 18 y 20 ºC en zonas del Mediterráneo y Andalucía, informó Del Campo a la prensa.

A partir del sábado, el escenario meteorológico cambia de manera notable con la llegada de varios frentes que incrementarán la nubosidad en el norte. De acuerdo con la AEMET, estas precipitaciones iniciarán en Galicia y se desplazarán progresivamente hacia las comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja y Castilla y León, además de poder llegar a Extremadura y el centro peninsular. No se esperan lluvias en el área del Mediterráneo ni en Baleares durante el sábado. Persistirán bancos de niebla extensos durante la madrugada y la mañana en zonas interiores, lo que, de acuerdo con la agencia, podría complicar la circulación vial por la reducción de visibilidad.

Durante ese sábado, las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones respecto a jornadas precedentes. Las heladas se concentrarán en el interior y las partes norte y central, con valores generalmente entre 0 y -2 ºC, aunque sin episodios de frío extremo para la estación.

El domingo, según las previsiones de la AEMET publicadas en diversos medios, el frente continuará su avance hacia el este y provocará cielos cubiertos y lluvias, algunas con carácter fuerte y acompañadas de tormentas, en el área mediterránea peninsular y el archipiélago balear. En las áreas montañosas del norte, la cota de nieve descenderá a unos 1.000 metros, mientras que en el sudeste se situará en torno a los 1.600 metros. El ambiente se mantendrá frío en el interior, con temperaturas diurnas algo inferiores debido a la mayor cobertura nubosa e incrementará la sensación de frío durante las horas centrales. Se esperan nuevas heladas nocturnas en distintas provincias, situándose en valores típicos para esta época del año.

El inicio de la semana augura un cambio una vez superado este frente. El lunes mostrará mayores claros en los cielos, un tiempo más estable y escasez de precipitaciones en casi toda la Península, salvo cerca de Galicia donde podría registrarse alguna lluvia aislada, precisó Del Campo. La estabilidad atmosférica nocturna favorecerá valores mínimos bajos, extendiéndose e intensificándose las heladas. Las más fuertes afectarán especialmente a los Pirineos, mientras que en amplias zonas del norte, centro y este peninsular se pronostican mínimas entre -2 y -4 ºC. Ejemplificando este descenso, la ciudad de Madrid podría registrar el lunes una temperatura mínima de -2 ºC. Los bancos de niebla matinales se repetirán en áreas del interior, complicando condiciones para la movilidad y el tráfico en primera hora.

Según avanzó el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y recogió el medio, un nuevo sistema de frentes se aproxima a la Península a partir del martes y miércoles, abarcando con lluvias buena parte del territorio, especialmente la mitad occidental y sobre todo Galicia, donde las precipitaciones podrían resultar de cierta intensidad. En estas jornadas, se prevé nieve en las sierras del norte. El martes el litoral mediterráneo permanecerá al margen de las lluvias aunque sí podrían producirse chubascos más adelante en la semana. La predicción apunta a que la entrada sucesiva de frentes favorecerá el mantenimiento de las precipitaciones, fundamentalmente en el norte y oeste peninsular y también en Baleares.

Las temperaturas experimentarán un ascenso el martes para luego registrar un nuevo descenso durante los siguientes días, conforme continúe el flujo de frentes y lluvias sobre la Península. Por su parte, el archipiélago canario vivirá una situación dominada por vientos alisios que provocarán acumulación de nubes y posibles lloviznas en el norte de las islas, especialmente en las zonas montañosas, informó Del Campo. Además, existe probabilidad de calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que las temperaturas seguirán la misma tendencia que en el resto del territorio, con un repunte este viernes y posterior estabilidad.

Tal como señaló la AEMET a los medios, la sucesión de eventos atmosféricos previstos para la semana demanda atención ante la variedad de fenómenos meteorológicos: lluvias, nieblas persistentes, descenso térmico, episodios de heladas y presencia de calima en algunas regiones. Estos cambios reflejan la variabilidad característica de la época y el impacto de las condiciones atmosféricas en la vida diaria de diferentes territorios peninsulares e insulares.