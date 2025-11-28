Economía- Sumar reprocha al PSOE posicionarse "con los fondos buitre" al no apoyar su ley para prohibirles comprar casas

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reprochado al PSOE "posicionarse con los fondos buitre y los especuladores" al no haber apoyado los socialistas la propuesta legislativa para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.

En concreto, el PSOE se abstuvo en la votación para decidir si la ley de Sumar se admitía a trámite en el Congreso. La Cámara Baja rechazó la propuesta con el voto en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria.

Alberto Ibáñez ha expresado su malestar por esa abstención: "las derechas y la abstención del Grupo Socialista han vetado el debate de terminar con una de las causas que a más gente echa de sus barrios".

"UNA NUEVA PROVOCACIÓN" DE RODRÍGUEZ

También ha censurado la última campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez titulada "Ahora, decide el barrio", donde se explican los diferentes cambios normativos para dificultar la existencia de apartamientos turísticos en los edificios residenciales. "Es una provocación más de la ministra de Vivienda", ha denunciado el diputado.

En este contexto, Ibáñez ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja para saber el coste de dinero público de la campaña y si el Gobierno tiene previsto, en el marco de sus competencias, implementar medidas "reales y valientes" para terminar con la expulsión de los vecinos de sus barrios por parte de multipropietarios y fondos.