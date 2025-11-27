Venezuela critica la decisión de República Dominicana de permitir a EEUU usar sus aeropuertos

Durante una emisión televisiva, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, expresó la percepción de que la utilización de aeropuertos en República Dominicana por parte de fuerzas estadounidenses no configura una circunstancia novedosa y afirmó que estas colaboraciones operan desde hace mucho tiempo. Según publicó Europa Press, Cabello hizo referencia a la historia de acuerdos entre ambos países y cuestionó el permiso otorgado recientemente, que permite a Estados Unidos usar diversas instalaciones aeroportuarias dominicanas en cumplimiento de operaciones militares en la región del Caribe.

De acuerdo con la información de Europa Press, el presidente dominicano, Luis Abinader, se pronunció en relación a la autorización, asegurando que la medida mantiene un carácter temporal y está restringida en su alcance. Abinader sostuvo durante una conferencia de prensa que “esto se realizará con autorización previa y acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Su alcance es técnico, limitado y temporal”. Insistió en que la colaboración responde a protocolos de cooperación bilateral existentes sobre temas de seguridad entre ambas naciones. Sin embargo, el mandatario evitó difundir detalles adicionales acerca de las características específicas o las actividades contempladas bajo el acuerdo.

Durante su intervención televisiva, Cabello ironizó sobre la medida, asegurando: “No habían nacido ustedes y ese aeropuerto ya pertenecía a los gringos”, frase que usó para subrayar la antigüedad de este tipo de entendimientos, según consignó Europa Press. Cabello también interpretó la medida dentro de un contexto más amplio de relaciones históricas entre Washington y Santo Domingo y argumentó que “antes no veía la necesidad de aumentar la violencia contra Venezuela porque quitaba y ponía a sus gobernantes”.

El acuerdo, detalló Europa Press, facilitaría a las fuerzas estadounidenses el traslado de equipos y personal técnico dentro de un marco de cooperación ya establecido. Abinader remarcó, además, la necesidad de un acompañamiento sistemático de entidades dominicanas en cada operación y descartó que la decisión otorgue independencia operativa irrestricta a las fuerzas estadounidenses. Según la información proporcionada por el medio, el objetivo central sería fortalecer mecanismos de seguridad y cooperación bilateral, aunque se mantuvo reserva sobre los procedimientos específicos y las misiones a desarrollarse en el archipiélago.

La reacción del ministro venezolano se produce en un contexto de fricciones diplomáticas y rivalidades históricas en la región. Europa Press informó que Cabello interpretó la medida como evidencia de una larga tradición de injerencia de Estados Unidos sobre asuntos internos en el Caribe y América Latina, sugiriendo que existía una continuidad en el apoyo logístico y operativo a través de infraestructuras estratégicas. Cabello también remarcó la visión de que Washington ha actuado durante años con influencia directa sobre los gobiernos dominicanos y la gestión de sus aeropuertos.

Las autoridades dominicanas, por su parte, han defendido la decisión encuadrándola dentro de compromisos internacionales y argumentaron su carácter limitado, buscando evitar interpretaciones que asocien la medida a una escalada militar o a cambios en la política exterior de República Dominicana. Europa Press reflejó que el anuncio oficial por parte de Abinader tuvo lugar tras consultas y negociaciones con instancias de defensa y seguridad, lo que sugiere un abordaje institucional al manejo de la cooperación con Estados Unidos en el contexto actual.