Un terremoto de magnitud 6,6 sacude el oeste de Indonesia

Yakarta, 27 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 6,6 golpeó este jueves la isla de Simeulue, en el extremo oeste de Indonesia, sin que las autoridades hayan emitido alerta de tsunami ni informado de daños por el momento.

El sismo se produjo a las 11:56 hora local (4:56 GMT) a 25 kilómetros de profundidad, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La ciudad más cercana al epicentro del temblor es Sinabang, situada a 45,8 kilómetros de este.

La isla indonesia de Simeulue pertenece a la provincia de Aceh y se ubica frente a la costa occidental de Sumatra, la segunda isla más grande del país.

En diciembre de 2004, un fuerte terremoto en el norte de Sumatra causó un tsunami que dejó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría de magnitud moderada. EFE

