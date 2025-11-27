Agencias

Suspenden partido de la Serie Nacional de Béisbol cubana por robo a uno de los equipos

La Habana, 26 nov (EFE).- El partido de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba de este miércoles entre los equipos Cocodrilos de Matanzas y los Toros de Camagüey fue suspendido por el robo de varios artículos de los peloteros, informó la dirección de Deportes de la provincia Matanzas que calificó el hecho de "repudiable".

"Nos encontramos analizando junto a las autoridades gubernamentales y del Ministerio del Interior lo sucedido para que hechos como estos no laceren la imagen de nuestros atletas", refirió un comunicado de la autoridad deportiva publicado en el periódico estatal Girón, de Matanzas.

La nota indicó que los artículos sustraídos la pasada madrugada se encontraban en el dogout del equipo Cocodrilos de Matanzas en el estadio donde se celebraría el partido.

"Estamos investigando los sucesos para, en pos del bienestar de los afectados, poder recuperar cuanto antes las pertenencias y que caiga el peso de la ley sobre los culpables", explicó la dirección de Deportes matancera.

También dijo que los beisbolistas perjudicados por el incidente son "atendidos" y ante el esclarecimiento de los hechos, el Instituto Nacional de Deportes ((INDER) "asumirá la reposición de los elementos sustraídos".

Asimismo, informó que en la mañana de este jueves se realizará un doble juego entre Cocodrilos y Toros. EFE

